A pesar de que todavía falta un poco más de un mes para Navidad, desde principios de noviembre el mundo entero ha entrado en el mood navideño, marcado por el fin de la temporada de Halloween.

Diversos centros comerciales -y hogares entusiastas- ya han optado por iniciar con la decoración navideña y por ende, la colocación del tradicional árbol de Navidad; sin embargo, y según indica la religión católica, éste debería colocarse hasta principios de diciembre.

UNSPLASH/CHARLIE ROBERT

Supuestamente, la fecha correcta para colocar y adornar el árbol navideño es el primero de diciembre, (cuatro domingos antes de Navidad) que es cuando comienza en periodo de “adviento”. Sin embargo, si dicho árbol es natural, se recomienda ponerlo hasta el 16 de diciembre con la intención de que éste no llegue seco a Navidad, y que coincida con el comienzo de la segunda parte del adviento.

De acuerdo con una tradición italiana, el pino navideño debería colocarse el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Esta tradición es más común en países como Argentina y otros sitios en Sudamérica, donde existe un gran número de inmigrantes italianos.

UNSPLASH/SANDRA SEITAMAA

Un día después de Halloween, el 1 de noviembre, se viralizó un video de la cantante Mariah Carey en el que rompe calabazas de Halloween y da la bienvenida a la época navideña al son de “All I Want For Christmas Is You”, canción de 1994 que se coloca en las listas de popularidad todos los años y con el que sigue generando ganancias durante el último par de meses del año.

VN