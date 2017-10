Antonio Rosique llevará el deporte al límite

“Se trata de la competencia deportiva más difícil del mundo”, así es como Antonio Rosique describe a “Exatlón”, el nuevo reality de TV Azteca en el que este emblemático comentarista será el responsable de guiar a 20 atletas a circuitos donde sus destrezas y capacidades físicas serán llevadas al límite.

Rosique, uno de los principales comentaristas y periodistas deportivos de la televisora del Ajusto, destaca que si bien su trayectoria le ha permitido conocer de cerca los esfuerzos corporales y mentales de atletas de alto rendimiento en diversas disciplinas, en “Exatlón” el espectador tendrá la posibilidad de ver a detalle cómo es que estos deportistas no solo lucharán por ganar el máximo premio de dos millones de pesos, también tendrán que enfrentarse a panoramas raquíticos en los que el clima, la ausencia de comida y descanso ideal serán los ingredientes para sacar de su zona de confort a atletas acostumbrados a planes nutricionales y entrenamientos específicos.

“Es un show muy auténtico, en el deporte no puedes fingir no te engaña, verás las habilidades físicas y atléticas de los participantes, no pueden estar teatralizando las cosas y eso me gusta”.

El programa adaptado de la versión exitosa de Turquía, Grecia y actualmente en Brasil, llega de la mano de Antonio Rosique, quien fungirá como conductor principal de los 20 episodios que reúnen a deportistas públicos y a desconocidos que lucharán por vencer la pruebas individuales y proteger a sus respectivos equipos de la eliminación que semanalmente será transmitida en horario estelar de TV Azteca.

“Compiten por premios de comodidad, de supervivencia. Todos los días competirán por comida, tener un mejor campamento, por una gran experiencia. Es un proyecto emocionante, es muy visual y emotivo, podrás ver a deportistas profesionales, que será el equipo de los ‘Héroes’, enfrentando a deportistas que no son famosos ni profesionales, pero que de igual forma pueden vencerlos”.

Invitados famosos

Entre los atletas famosos que participarán en esta nueva edición se encuentran el clavadista Rommel Pacheco, el ex boxeador “El Travieso” Arce, el futbolista “Picolín” Palacios y la gimnasta olímpica Ana Lago, entre otros.

“Será interesante ver cómo se comporta deportivamente un clavadista en estas circunstancias o un futbolista profesional que pueda perder ante un deportista no profesional, que no vive del deporte. Acá tendrán que hacer equipo hasta para cocinar, vivir juntos, se saldrán completamente de su zona de confort, todos están acostumbrados a ganar siempre”.

El programa que iniciará grabaciones en próximos días para ser estrenado el 16 de octubre, tendrá sus locaciones en República Dominicana, no porque en México no se tengan escenarios adecuados para las pruebas de eliminación, sino para alejar por completo a los deportistas de la tecnología y sus comodidades diarias tanto personales como profesionales.

“Yo haré una narración objetiva de lo que pasa, no viviré ni sufriré como ellos, pero también estaré alejado de mi casa, también viviré mi propia aventura. Para mí esto es un reto y desafío, es algo diferente en mi carrera, voy a narrar y aunque es algo que he hecho siempre este entorno es distinto”.

“Exatlón” por TV Azteca a partir del 16 de octubre, de lunes a jueves y sábados a las 19:30 horas por Azteca 7.