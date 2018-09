Anitta va por la conquista de México

Llega la nueva edición de “La Voz… México” el domingo 30 de septiembre a las 20:00 horas por el canal de Las Estrellas. La influencer Lele Pons es la encargada de llevar la conducción del programa, mientras que los coaches son cuatro de las figuras más importantes de la música latinoamericana: Maluma, Natalia Jiménez, Carlos Rivera y Anitta, ellos dirigirán a las futuras estrellas.

La estrella brasileña Anitta, quien ha conquistado el género urbano, dance y pop, está lista para la nueva aventura que emprende en este programa televisivo: “Estoy muy ansiosa y muy feliz de estar participando en ‘La Voz…’ en este país, que no es el mío, pero que la gente me está tratando como si fuera de aquí. México me trata con cariño” expresa la cantante.

La frescura de su estilo sin duda será el gancho para los jóvenes que quieran formar parte de su equipo en el desarrollo del programa, pues a sus 25 años de edad, Anitta ha sido toda una explosión musical, tanto que ha colaborado con músicos como Iggy Azalea, J. Balvin y Maluma, entre otros:

“Este es el mayor programa de México y para mí es un honor (estar en él). Cuando recibí la invitación, primeramente yo no lo pude creer, ahora para mí es un momento muy especial de mi vida donde la gente me recibe con tanto cariño en un programa fuera de mi país, la verdad es que estoy muy contenta, sólo tengo razones para celebrar y agradecer a Dios por todo. Está muy divertida está nueva temporada, a la gente le va a gustar mucho”.

Sobre la convivencia con los otros coaches, destaca la buena relación que hay entre todos, ya conocía a Maluma, con Lele también ya había tenido un acercamiento, y en el programa tuvo la oportunidad de conocer a Carlos y a Natalia. “Estar con ellos todos los días, conviviendo y compartiendo las experiencias, es una cosa muy buena, de verdad”.

Más allá de una buena voz

En cuanto a los chicos que la eligieron como su coach, Anitta comparte que hay una relación muy cercana con ellos. Hay que recordar que la primera etapa del show son las audiciones, entonces, esa parte del programa ya fue grabada: “Una cosa buena de este programa es que los participantes nos escogen. Y para mí, cuando una persona canta bien, yo le doy la vuelta (a la silla) seguramente. Estoy muy feliz. A mis candidatos -porque ya grabamos un poquito- yo les digo que sean felices, que disfruten, sabemos que ganador sólo habrá uno. Entonces, que saquen mucho provecho del tiempo que estarán en ‘La Voz…’ y que aprendan cosas que sirvan para su vida”.

Su compromiso es estar siempre con ellos: “Todos tienen mi teléfono y me preguntan cosas sobre cómo le tienen que hacer o cómo tienen que moverse. El programa es para sacar provecho a su talento y experiencia. Y quiero mostrarle a ellos que una buena voz es importante, pero también una buena historia, que sean un buen personaje para que la gente se identifique con ellos y se inspiren y quieran pasar más tiempo viéndolos en televisión”.

Anitta se encuentra a la expectativa de cómo se va a desarrollar el programa en vivo, quiere sentir esa emoción, “cómo nos van a recibir a nosotros (los coaches) con lo que pasó tras las grabaciones y después, quiero conocer quién será el ganador”. También explica que había sido parte de otros programas en su país, pero nunca le había tocado estar en uno de largo aliento como lo es “La Voz… México”.

SABER MÁS

Nominada al Grammy Latino

El 15 de noviembre se realizará la edición 19 de los Grammy Latinos y el nombre de Anitta figura en dos nominaciones con canciones que hizo en colaboración: “Sua Cara” con Major Lazer y Pabllo Vittar en la categoría de Mejor fusión urbana; y “Downtown” a la Mejor canción urbana, a dueto con J Balvin.