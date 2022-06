Angie Vazquez camina en solitario y lanza su primer EP, "Recuerdo"

Luego de haber formado parte de los Vazquez Sounds, trío de hermanos surgido en el 2011 cuya fama comenzó con el cover de Adele, “Rolling in the Deep”, la vocalista de este proyecto, Angie, está comenzando su carrera como solista presentando su primer EP de cinco temas, “Recuerdo”. En entrevista para EL INFORMADOR, adelanta que su álbum debut se publicará en septiembre próximo.

Sin embargo, aunque Vazquez Sounds se haya disuelto, sus hermanos Gustavo y Abelardo también colaboran en la producción y la composición de las canciones que Angie ha desarrollado. “Estoy muy emocionada y entusiasmada por comenzar mi proyecto como solista, hay muchos sentimientos y emociones encontradas, pero con muchas ganas de empezar con lo que viene con esta nueva etapa para mí”.

Recuerda que la decisión de comenzar con su carrera en solitario llegó con la pandemia: “(Ahí) decidimos cada quien emprender nuestro propio camino, empecé a componer y la verdad que me sirvió mucho estar encerrada para realmente estar concentrada, encontrar mi sonido y lo que quería decir con mis letras. Entonces, por una parte aunque haya sido una situación muy fea lo de la pandemia, la verdad es que aproveché mi tiempo llegando al punto de que ya tenía las 12 canciones del álbum, en septiembre próximo lo escucharán completo”.

Sobre el tema de la separación de la banda, resalta: “Nunca fue difícil, fue como una decisión entre los tres, muy tranquila y bien pensada, en común acuerdo, no fue nada dramático y como familia los sigo teniendo como mis hermanos y hablando con ellos todos los días, incluso ellos me ayudan con mi proyecto, Abelardo produjo todo el disco y Gus me ayuda con letras siempre”.

Sobre las canciones del EP, donde se puede escuchar “Si te vas”, confiesa Angie que las letras parten de cómo ella percibe su entorno, historias que le han sucedido a ella, a sus cercanos y otras mismas que ella ha imaginado. Son baladas que hablan de amor, de desamor y de sentimientos universales. “Creo que siempre van a caer bien para el corazón este tipo de canciones, por más que vayan cambiando las tendencias son temas que siempre te van a llegar y justo fue componer desde un punto muy personal, desde hablar del corazón y creo que al final de cuentas eso es lo que más conecta con la gente”.

En cuanto a enfrentarse como solista, dice que se trata de todo un reto: “Estaba acostumbrada a estar acompañada siempre, porque con más integrantes se reparten las responsabilidades y ahora es estar sola, aunque gracias a Dios cuento con un súper equipo que me ayuda”. Comparte Angie que trata de ser abierta para escuchar las opiniones de los demás, pero al final ella tiene muy claro lo que quiere, “no le doy tantas vueltas a las cosas”.

Angie por ahora está de lleno en el pop, pero sí tiene disposición de crecer en otros sonidos, pero ya el tiempo se lo dirá, “es muy padre como artista estar reinventándote. Por naturaleza soy muy acústica, pero quizá después le meta un poco de lo que me inspire llegado el momento”.

Finalmente resalta que le ilusiona tocar en vivo y tener la cercanía de la gente, destaca que hay planes para algunas fechas en agosto en la Ciudad de México y pronto en otras ciudades. La gente la conocía siendo una niña, pero ahora invita a la audiencia a escuchar su propuesta desde una perspectiva más madura, quienes la han acompañado desde sus inicios han sido testigo de su crecimiento y ahora sin duda conectará con nuevas audiencias. Pronto lanzó el videoclip de “Si te vas”.