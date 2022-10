Un nuevo juicio mediático parece que llegará a los tribunales en Estados Unidos, pues la actriz Angelina Jolie denunció al FBI al señalar que la dependencia no actuó contra las acusaciones que presentó en contra de su ex pareja Brad Pitt, quien en 2016, durante un vuelo privado, habría golpeado y estrangulado a sus hijos.

De acuerdo al reporte brindado por New York Times, Angelina Jolie emprendió acciones legales contra el FBI por no haber procedido con cargos contra Brad Pitt, luego de que la actriz aseguró que en 2016, durante un traslado familiar, su ex esposo violentó a sus hijos golpeándolos y agarrando a uno por el cuello, en tanto a que ella la había tomado por la cabeza y la sacudió violentamente.

En los reportes difundidos por los medios estadounidenses se detalla que durante ese vuelo, Angelina y Brad había tenido una discusión que escaló a acciones violentas, pasando de aventar vino a sus hijos a mantener forcejeos directos con la actriz que intentó defender a sus hijos antes el descontrol e ira de su ex esposo.

En su nueva demanda, Angelina recapituló que tras la agresión, el mismo año presentó una demanda ante el FBI por cargos de abuso infantil en contra de sus propios hijos, sin embargo, esta acusación no procedió penalmente como la actriz lo esperaba. Esta pelea habría sido el detonante definitivo para que la pareja se separara de manera definitiva.

Ha trascendido que esta nueva demanda por parte de Angelina Jolie fue presentada el pasado mes de abril de manera anónima para no afectar el proceso al ser ambos figuras mundialmente conocidas.

Las declaraciones de Jolie señalan que las agresiones físicas y verbales de Brad Pitt se realizaron el 14 de septiembre de 2016, cuando ella, el actor y su hijos regresaban de un viaje de Niza a Estados Unidos, indicando que Pitt se encontraba bebiendo durante el traslado y de un momento a otro intentó llevar a la actriz al baño de manera violenta, tomándola por la fuerza por la cabeza y gritándole que estaba “jodiendo” a su familia.

Aunque ambos actores no han dado declaraciones públicas sobre la situación, ha trascendido que amigos cercanos de Brad Pitt señalan que es poco probable que el FBI reabra el caso, pues en 2016 supuestamente se habrían realizado investigaciones a fondo descartando que se avanzara a cargos penales por abuso infantil, el principal cargo que Angelina Jolie solicitaba procediera inmediatamente y que harían ocasionado que la actriz tuviera una defensa fuerte para lograr la custodia completa de sus hijos, sin embargo, esta disputa aún sigue abierta, según los medios estadounidenses.

El conflicto legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha incrementado en los últimos meses, pues a raíz de la demanda que ambos actores tienen entre sí por el viñedo Château Mirava que tienen en común, la actriz ha reforzado sur argumentos para lograr romper todo vínculo con su ex esposo, por lo que este martes 4 de octubre, la estrella de “Maléfica” habría acudido nuevamente a la Corte de Los Ángeles, en California, para presionar sobre sus demandas y retomando los cargos puestos por abuso infantil en contra del actor.

MF