El actor Brad Pitt ha revelado públicamente una faceta poco conocida por sus fans, pues la estrella de Hollywood presentó su primera colección de esculturas en el Museo de Arte Sara Hildén de Tampere, en Finlandia.

Aunque ya era conocido que el histrión comenzó a desarrollarse en la escultura como parte de la terapia ocupacional que emprendió tras su divorcio con Angelina Jolie, esta es la primera vez que Brad Pitt llega a un circuito profesional para mostrar sus creaciones teniendo a la escultura como protagonista.

Si bien la exhibición de Brad Pitt no es la protagonista total de la actual muestra en el Museo de Arte Sara Hildén, de la ciudad de Tampere, el actor se ha sumado a un importante montaje en el que comparte piso con el músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago.

Upeita uutisia: #ThomasHouseago ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa, #NickCave ja #BradPitt ensimmäistä kertaa esillä kuvataiteilijoina. Ystävysten uskomaton yhteisnäyttely WE aukeaa sunnuntaina @SaraHildenArt. Olemme iloisia ja ylpeitä, että paikka on juuri #Tampere! pic.twitter.com/0xSABH2BmD — Anna-Kaisa Ikonen (@IkonenAK) September 17, 2022

Entre las esculturas que Brad Pitt seleccionó para su primera exposición profesional destacan piezas como “House A Go Go”, una casa a escala miniatura integrada por desechos de madera que recuperó en Los Ángeles, en la residencia creativa de su amigo y compañero de exposición Houseago.

AFP / J. Koivunen

Otras piezas se enfocan en el yeso moldeado para recrear la escena de un tiroteo desde una perspectiva narrativa, así como un peculiar ataúd hecho en bronce fundido que destaca por incluir relieves y añadidos que figuran parten de cuerpo humano en un intento por salir de la pieza, por ejemplo.

“He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, indicó Brad Pitt sobre su trabajo escultórico e interés por reflejar parte de su vida a través del arte, informaron medios locales de Finlandia como la televisora YLE.

MF