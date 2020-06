Angélica Vale pide apoyo para comunidad teatrera de Broadway

Este periodo de cuarentena ha sido contrastante para Angélica Vale, porque por un lado su canal de Youtube ha tenido muy buena aceptación por parte del público, pero también tuvo que enfrentar duras críticas por pedir ayuda para el gremio teatral, pero el de Broadway y no de México.

"El problema teatral pasó en todo el mundo, todos los teatros están cerrados en el mundo entero, entonces por supuesto que levanté mi voz y la voy a seguir levantando, por los teatreros de Broadway, por los de México y por los de todos lados, donde yo pueda ayudar al gremio teatral por supuesto que lo voy a ayudar", dijo la actriz, durante la presentación de los talleres que Mejor Teatro está ofreciendo.

La estrella de telenovelas como La fea más bella y Y mañana será otro día", comentó que a la gente también se olvida que no sólo los actores hacen el teatro, también están los técnicos, las acomodadoras, los taquilleros, por mencionar algunos, que si se cuentan en todo el mundo son miles y se quedaron, literal, sin saber cómo iban a pagar la próxima comida con el cierre de los recintos desde el mes de marzo debido al Covid.

"De Broadway la gente cree que (los que ahí trabajan) tienen todos los millones del universo, habrá unos productores que sí, pero habrá otros que no, pero de algo estoy segura y lo sé por amigos cercanos que tengo en Broadway, que hay actores que se quedaron literal sin tener qué comer, claro que iba a levantar la voz, porque es mi gremio y la gente que quiero, no importa en qué idioma lo estén haciendo", replicó la Vale por las críticas que le acarreó su petición, escrutinio que asegura no le afecto en lo absoluto.

Al mismo tiempo que esto sucedía, iniciaba un proyecto al lado de su madre Angélica María que ha causado gran expectación, su canal de YouTube, que al día de hoy cuenta con más de 37 mil suscriptores.

"Tenemos mucho tiempo libre en nuestras manos - ríe a carcajadas- empezamos echando relajo y la verdad es que nunca pensamos que nos fuera ir tan bien, nos está yendo muy bonito y ahora queremos hacerlo más profesional todo el asunto porque nos están viendo muchas personas y la verdad es que lo hemos hecho en la casa, con la computadora y nada más. Seguiremos haciendo locuras, con mi mamá cocinando, entrevistándola y haciendo babosada y media porque no podemos salir y estamos aquí todas juntas, entonces aprovechemos".

Sobre la cuarentena que se vive Los Ángeles, Angélica explica que poco a poco han ido abriendo algunas cosas, a pesar de que los casos de Covid siguen creciendo, pero ella sigue yendo a la radio a trabajar, en su programa "Todo Se Vale... Anything Goes", en la estación Cali 93.9 FM; y después volver a su casa con sus hijos, algo que agradece profundamente.

En octubre Angélica se integra a las filas de Univisión, como juez en un programa que se llama Tu cara me suena, lo que significaría su regreso a la televisión.

