Ángela Aguilar: La cantante habla tras las fotos filtradas con Gussy Lau: "Me siento violentada" (VIDEO)

La cantante Ángela Aguilar se pronunció este jueves sobre la supuesta relación con Gussy Lau, luego de que se filtraran unas fotografías en donde se les ve juntos dándose cariño.

Este miércoles el compositor realizó una transmisión en su cuenta de Instagram durante la noche, en donde confirmó que mantenía una relación y llevaba un par de semanas saliendo con la hija de "Pepe Aguilar".

“Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo un par de semanas”, dijo el compositor.

Tras todo esto, la mexicana respondió subiendo un video en su cuenta de Instagram, mencionando que las fotos las subieron sin su consentimiento, además denunció que se “siente violentada” y “violada” tras lo sucedido.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo".

Además la cantante aceptó que confió en una persona por la que fue defraudada y dijo que las imágenes que han estado circulando la han afectado económicamente, en el amor y su familia.

"¿Qué cara le puedo dar a mi familia?", se pregunta. "Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error", mencionó.

Aguilar agregó que "por primera vez puede sentirse identificada con otras mujeres que viven este tipo de abuso".

"Hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. "Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es", dijo Ángela.

MF