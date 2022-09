Ángela Aguilar se vio envuelta en un apuro, luego de conducir en una zona fangosa que atascó su automóvil, valuado en más de un millón de pesos.

La cantante de 18 años protagonizó un nuevo episodio en sus redes sociales, pues es una de las caras famosas que más interactúa con sus seguidores, al compartir gran parte de las actividades que realiza día con día. En esta ocasión, Ángela publicó un incidente en que estuvo involucrada mientras manejaba su Tesla Model 3, un auto electrónico último modelo.

Por las imágenes que compartió, todo indicaba que la más pequeña de la familia Aguilar se quedó atorada en medio de un pastoso lodo, lo que le impidió continuar con su paseo. Para salir del aprieto, Ángela acudió a su hermano mayor, Leonardo, para que la ayudara a mover el vehículo. Al parecer, estaba tan estancado que el también músico tuvo que ir por una camioneta Jeep que impulsara el movimiento del auto.

Por supuesto, la intérprete de "Ahí donde me ven" no perdió la oportunidad para documentar todo el incidente y el rescate que protagonizó su hermano, quien no lucía tan divertido como Ángela, ya que luego de lograr que el Tesla volviera a estar en movimiento, la joven gritó: "¡Bravo!" y Leonardo sólo la observó con seriedad.

A raíz de este episodio, en las redes sociales no pasaron desapercibidos los lujosos automóviles de los jóvenes, pues tanto el Tesla como la camioneta Jeep tienen un costo aproximado de un millón y dos millones de pesos, respectivamente.

Fue así que los comentarios en redes sociales, positivos y negativos, no tardaron en sobrevenir para la familia Aguilar. Mientras algunas cuentas hablaban de lo lindo que eran los automóviles y sus deseos de tener un vehículo semejante, hubo quienes aconsejaron a Ángela no conducir en lugares en los que la estabilidad de su coche pudiera ponerla en peligro, y también aquellos que consideraron que fue irresponsable al pasear en una superficie llena de lodo.

MF