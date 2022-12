Pese a que la joven cantante no ha subido mas post a su cuenta de Instagram desde aquel trago amargo relacionado con su post dedicado al triunfo de Argentina en el mundial, tampoco se ha quedado callada, pues ahora subió una foto a sus historias celebrando un gesto de cariño por parte de una fan.

La publicación en la que festeja el triunfo de Argentina lleva por titulo "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo", es por ello que ha sido señala de "subirse a un tren que no le corresponde" y "hacer que todo se trate de ti".

Como respuesta a los ataques y comentarios al respecto, su padre, Pepe Aguilar no se hizo esperar y salió al auxilio de su hija respondiendo a los comentarios del post explicando la ascendencia Argentina de la joven.

"Ya no sé quién es más ridículo, si la hija o su papá", opinó un usuario. "Qué ridículos son los famosos, son de otras nacionalidades cuando les conviene. Respondieron al cantante.

Más de un millón de "me gusta" suma Ángela en esta publicación que ha dado tanto de qué hablar, y aunque hasta el momento no ha vuelto a publicar algo, fue a través de sus estados que presumió de un tatuaje muy especial.

En sus estados de Instagram, Ángela posteó una serie de fotos, una en especial muestra el tatuaje que una fan se hizo en su honor, colocando una frase en su brazo que la propia Ángela escribió. "Mi frase favorita y escrita por ella a mano", se lee; la frase es: "más recuerdos que vida. Ángela A."

INSTAGRAM/@angela_aguilar_

La joven llamada Vanessa, compartió que el encuentro con la cantante de regional mexicano se dio en Guadalajara, y que la hija de Pepe Aguilar le preguntó que si su mamá no la regañaría por dicho tatuaje.

Ángela acompañó su publicación con emoticones de llanto, emoción y de un corazón; la fan de la cantante presume fotos con su artista en sus redes, así como palabras de cariño.

BB