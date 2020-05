Andrés Cepeda tiene "Trece" razones para enamorarte

El cantautor y productor bogotano, Andrés Cepeda, lanzó el pasado 13 de mayo su nuevo disco “Trece”, donde propone a su audiencia un recorrido por diferentes sonidos del pop. La placa contiene éxitos que ha venido presentando desde hace dos años, con colaboraciones con Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Morat y Jessy & Joy, además, incluye nuevas canciones como “Mil maneras de morir” con Monsieur Periné, “Te dejo ir”, “Salva pantallas”, “Un pacto”, “Me cuesta tanto”, “Para extrañarte” y “El equivocado”, su actual sencillo.

“Lo que quise hacer con el proyecto, el cual he venido presentando a cuentagotas en los últimos sencillos, es porque todo nació cuando tuve la oportunidad de juntarme con los chicos de Cali y El Dandee; la experiencia de tener una canción con ellos me abrió un poco la cabeza y me hizo buscar a un grupo de artistas de una generación muy joven que me parece que está haciendo cosas muy finas en el pop, con quienes me identifico con el romanticismo de sus letras y los invité para hacer con cada uno de ellos una canción”.

Recuerda que luego quiso entrar al estudio de nueva cuenta para hacer la segunda parte del álbum, tomando en cuenta una serie de recursos de composición y producción que le atraían del trabajo de sus colegas. “Y la primera canción que hice de este set, ya solito, es la que estoy presentando que se llama ‘El equivocado’”. Recuerda Andrés que tituló a su nuevo disco como “Trece” en honor a los 12 discos anteriores de estudio que ya tiene.

Andrés Cepeda considera que es momento de que él y los artistas que han contado con el cariño del público a través de los años, le regresen esa lealtad y afecto con lo mejor que saben hacer, crear, “es momento de publicar muchísimo, de estar presentes con la gente que nos sigue, presentando material con bastante frecuencia y con muy buena calidad; de alguna manera sembrar, para que cuando esto comience a cambiar y llegue una nueva normalidad, cosechar todo eso que les hemos dado en este momento”.

Mucho por crear

Señala que tiene mucha música para entregar lo que queda de este año y a inicios del 2021. Uno de esos proyectos es un disco en conjunto que publicará con Fonseca. “Este 29 de mayo hay un lanzamiento muy importante, que es un disco escrito y producido por los dos que se llama ‘Compadres’, un álbum que estaba pensado para acompañarnos en la gira que tuvimos que suspender, sin embargo, queremos hacer el lanzamiento y entregar toda esta música para ya cuando podamos volver, (el público) se sepa mejor las canciones y nos puedan acompañar”.

Con Poligamia, la banda en la que estuvo en los 90, publicó el sencillo “Vencer el miedo”. “Nosotros empezamos a hacer música juntos cuando éramos muy jovencitos, somos grandes amigos. Y cuando estábamos viviendo la segunda o tercera semana del confinamiento, hicimos un Zoom y conversamos sobre hacer música juntos, nos organizamos para sacar esta canción acerca de lo que estamos viviendo y cada uno en su casa grabó y publicamos (el resultado) hace unos días”.

Eso sí, el proyecto queda en una reunión musical sin mayor pretensión.

