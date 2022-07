Andrés Almeida, el villano en la vida de Ana de la Reguera

Hoy llega a Amazon Prime Video la segunda temporada de la serie de comedia, “Ana”, protagonizada por la veracruzana Ana de la Reguera, quien se mete en la piel de una actriz que, como ella, vive los dilemas de su profesión, así como de la vida misma. En este proyecto participa Andrés Almeida, quien entrevista para EL INFORMADOR, ofrece los pormenores de su participación.

Él interpreta al “Check”, un productor que llega a la vida de “Ana” en la primera temporada para ser una especie de soporte, sin embargo, en esta segunda vuelta se transforma en un villano, buscando retener “una relación” con “Ana” a toda costa.

“Tiene ‘Ana’ esta gran expectativa de ser el personaje de ‘Morticia Addams’ en una producción americana y de alguna manera, este ejecutivo de la empresa, ‘Check’, quien tiene mucho poder, le hace un cuatro y compra los derechos del proyecto y lo convierte en una especie de teleserie o telenovela, obligándola a permanecer en México y cerca de él, durante mucho tiempo. Entonces, en esta temporada ‘Check’ sigue siendo igual de chistoso y agradable, es como un niño en el cuerpo de un adulto, pero se convierte en una especie de villano… de antagonista”.

Y es que la decisión que toma su personaje para obligar a “Ana” a que se quede en el país es lo que desatará todas las situaciones hilarantes que el público verá en pantalla: “Este personaje sigue enamorado de ‘Ana’ y hará todo lo posible para retenerla a su lado”.

Sobre reencontrarse con Ana de la Reguera, señala que es una delicia, “es una persona que tiene una calidad actoral increíble, así como una gran visión como productora y directora; además, tiene un humor impecable, por ahí es por donde más nos entendemos y conectamos los dos, tenemos mucha afinidad en la comedia, sobre cómo me gusta hacerla, desde ahí fue un acierto ser parte de esta nueva temporada”.

Además de Ana y Andrés, también participan: Paulina Dávila, Michel Franco, Tina Romero, Salvador Sánchez, Eduardo España, Santiago Cirilo, Ruy Senderos, Juan Carlos Vives, Kerry Adra, entre otros.

“Llegan nuevos personajes que de verdad la gente se va a volver loca, hay entre ellos una chiquilla argentina que se llama Antonia, empezó su carrera como especie de influencer, tiene entre ocho y nueve años y parece de 30, ella también es antagonista en esta nueva temporada”, además también se incorpora Christian Meier, quien hará a un galán de telenovela.

¿Qué sigue para Andrés?

Hace unos meses Andrés filmó una comedia en España que espera se estrene también por Prime Video en Latinoamérica en la temporada decembrina; también, tiene la expectativa de que llegue a las salas de España. Se trata de “Reyes contra Santa” del director Paco Caballero, donde precisamente interpreta a “Santa Claus”: “Estuve haciendo esta película en marzo y abril de este año. Es una comedia familiar muy divertida, pero también hecha con una calidad espectacular, es de aventuras, tenemos muchas expectativas, creo que le puede ir muy bien, tiene una gran premisa, que no sé por qué a nadie se le había ocurrido, que es el hecho de que ‘Santa Claus’ y ‘Los Reyes Magos’ estén enemistados por distintas razones y eso de alguna manera genere las problemáticas que desarrollen la historia”.

Karra Elejalde, David Verdaguer y Matías Janick, son “Los Reyes Magos”. Sobre darle vida a “Santa Claus”, dice Andrés que nunca se había imaginado hacer esto en su carrera: “Cuando me lo propusieron no me lo podía creer, pero una vez viendo la caracterización tan especial que se hizo, hasta yo me la creí”. Andrés también forma parte de otros proyectos a estrenarse próximamente, como: “Coyotl” para HBO Max, “Bardo” para Netflix y “El Zorro”, que grabará en las Islas Canarias.