Andrea Legarreta y Erik Rubín están envueltos en la polémica luego de que anunciaran oficialmente su separación. Tras la noticia, se comenzó a especular la razón por la cual esta pareja decidió poner fin a su matrimonio de 22 años. Una de ellas cobró fuerza por videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín señalaran que, a pesar de su rompimiento, seguirían unidos como familia en favor de sus dos hijas, Mía y Nina; un video provocó especulaciones. Se trata de las imágenes en la que el cantante se besa con otro hombre ¿Quién es?

El hombre con el que se besó Erik Rubín

Desde hace tiempo, Erik Rubín y "Apio" Quijano participaron en una gira musical conocida como el 90's Pop Tour. Fue ahí donde se les vio compartiendo muestras de cariño. Existen videos donde se les muestra bailar juntos, acariciarse y besarse en la boca.

En ese momento, el programa "De primera mano" entrevistó a la conductora, cuestionando sobre si tenía dudas de las orientaciones sexuales de Rubín, a lo que ella respondió que no, pues aseguraba que todo era parte del show arriba de los escenarios y lo hacían para incitar al público, pero que no pasaba nada.

"Me causan gracia (esos comentarios). También me causa gracia las reacciones de la gente. Hasta unos compañeros de ustedes me dijeron 'si fuera gay ¿lo apoyarías?'; dije 'Sí, ya qué'. Pero puedo decir que no es", dijo en aquel momento.

¿Quién es "Apio" Quijano?

Héctor "Apio" Quijano fue integrante de uno de los grupos de música pop más famosos de la década de los años 90 durante 13 años: Kabah.

Luego de que la banda se separara oficialmente en el 2005, desde su formación en 1992, "Apio" no siguió en el mundo de la música y se dedicó a ser terapeuta holístico.

Comenzó a desarrollar habilidades psíquicas como clarividencia, dermo-óptica, sanación, telepatía, hipnosis. Se enfocó en la medicina alternativa, estudiando flores de Bach, fisionomía, anatomía, nutrición, iridología, programación neurolinguística, homeopatía, auriculoterapia y herbolaria en la Universidad Holística de México.

En el regreso de Kabah a la escena musical en 2014, retomó su faceta como cantante y es así como participó en giras, como la del 90's Pop Tour, donde le tocó compartir con Erik Rubín, que también formaba parte del elenco.

"Apio":

"Apio" Quijano rompe el silencio

Tras el anuncio de la separación entre Legarreta y Rubín, el propio "Apio" Quijano se pronunció al respecto, y se dijo molesto porque la prensa lo cuestionó si él era el tercero en discordia, por los besos que compartió con Erik en el escenario.

A través de sus redes, el cantante negó que tuviera algo que ver con Rubín, a ambos les mandó decir que los respeta y los admira, y que lo que pasó en el escenario con el exintegrante de Timbiriche es únicamente show.

"Me cansa mucho que me metan en chismes y cosas, me da flojera el tema, no tengo que ver con Erik y Andrea, más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto; lo que suceda en el escenario con Erik es una cuestión puramente actuación y ya", dijo. Sin embargo, en redes sociales ya circulan memes que involucran a Apio Quijano, integrante de Kabah.

