Andrea Legarreta niega parentesco con mujer que participó en saqueos

Luego de que la tarde de este martes Andrea Legarreta se volviera tendencia en redes sociales debido a que los usuarios aseguraron que su presunta prima había participado en los saqueos del viernes pasado en CDMX, la propia conductora desmintió su parentesco con la mujer.

“Otra vez queriendo mancharme de alguna manera…”

A través de un video compartido en redes sociales, la también actriz lamentó que “otra vez” se le relacionara con algún escándalo de Internet y dejó claro que, aunque se ha equivocado y ha cometido errores en el pasado, “jamás apoyaría algo así”.

“Dicen que se llama Elizabeth Legarreta y de pronto alguien decidió que, supuestamente, es una prima mía. En primera, quiero decirles que yo no conozco a ninguna Elizabeth Legarreta (...) A la que veo en las fotos no la conozco. No sé si alguien haya publicado alguna fotografía en algún evento familiar donde se vea que somos primas”, explicó la conductora.

Añadió que “aún así fuera mi hermana, yo no soy así, una mujer que cometa este tipo de acciones”.

“Otra vez queriendo mancharme de alguna manera… No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!!! Porque no es familiar mío!! Llevar el mismo apellido (si es que lo lleva) no nos hace familia”, Añadió en la cabeza del post.

Finalmente, pidió que no mientan, “retiren sus comentarios” y no la relacionen con la mujer.

Algunos comentarios en redes sociales junto a fotografías, señalaron a Elizabeth Legarreta como líder de los actos vandálicos del pasado fin de semana en la Ciudad de México donde se reportó al menos 20 comercios con pintas, vidrios rotos entre otros desperfectos.

Esta es Elizabeth Legarreta, la prima de @AndreaLegarreta que participó en saqueos y vandalismo en la #CDMX. La delincuente que presume “sus viajes por el mundo”, aceptó que saqueó una tienda de ADIDAS, “pero le dio la ropa a unos indigentes”.

#DestruyoComoLegarreta pic.twitter.com/L57nAccvMG — Roxxane (@yoshgawen) June 10, 2020

Resultó que la prima de Andrea Legarreta , la especialista en economía y política , patiña de televisa , estuvo de traviesa !!!!! pic.twitter.com/8vNil4xapf — roberto velazquez vera Segundo (@roberto00853601) June 10, 2020

AC