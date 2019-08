Andrea Legarreta me hizo mucho daño: Alfredo Adame

En la conciencia de Alfredo Adame no hay arrepentimiento hacia lo expresado a Andrea Legarreta.

"Durante cuatro años Andrea me hizo mucho daño, me echaba a andar a los ejecutivos, al productor, hacía todo para que me corrieran del programa”

Adame mantiene que lo que dijo fue en una conversación filtrada y detalló que la conductora le hizo la vida imposible mientras él estuvo en "Hoy", por lo cual no piensa disculparse de ella.

"No he hablado con ella y no lo quiero volver a hacer en mi vida. Durante cuatro años Andrea me hizo mucho daño, me echaba a andar a los ejecutivos, al productor, hacía todo para que me corrieran del programa. Yo la mandé por un tubo y la enfrenté cuatro o cinco veces y conmigo no pudo", comentó Adame.

Además explicó que él no fue el único que padeció a la conductora; que ella también hizo que varios ex conductores del matutino de Televisa se fueran.

"No fui el único al que quiso sacar del programa, no sólo a mí me hizo la vida pesada, ella hizo que corrieran a conductoras y conductores, hizo llorar a los productores, les tronaba los dedos porque se sentía protegida. ¿Por quién? No sé y no me interesa. Después se encargó de hacerle la vida imposible a Laura Flores, Erika Buenfil, Joana Benedek, Ernesto Laguardia, Fernando del Solar y a todo el que entraba y la opacaba, porque ella quería quedarse con la titularidad".

Adame dijo que pese a los malos tratos, él era quien daba rating al matutino, razón por la que no pudieron correrlo. "Yo traía a los anunciantes y ella no".

AC