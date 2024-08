Andrea Legarreta se une a la extensa lista de celebridades que no están de acuerdo con las acusaciones de Ricardo Peralta contra Arath de la Torre. Peralta había tildado a De la Torre de homofóbico en el posicionamento.

Aunque la presentadora de “Hoy” rara vez se involucra en controversias, en esta ocasión Andrea Legarreta decidió defender a su amigo y colega de matutino. Esto ocurrió después de que el influencer LGBT+ afirmara que Arath había hecho comentarios despectivos sobre su vestimenta, identidad de género e incluso su orientación sexual.

A pesar de que la mayoría de los espectadores no compartieron esta opinión y el actor de “Veritas, El Príncipe de la verdad” tuvo derecho a responder, Andrea Legarreta no dudó en criticar duramente al influencer de Trío De Tres. Legarreta argumentó que Arath nunca había hecho comentarios ofensivos, sino que se había referido a un disfraz en tono de broma, no a la identidad del influencer, como Peralta había alegado en su defensa. En un mensaje que posteriormente eliminó, Andrea escribió:

“¿Pfff estrategia? Qué manera de atorarse solo. Querer voltear las cosas a alguien que habló de tu disfraz y jamás de tus preferencias es bajísimo. Lo bueno es que nadie te apoyó en esa jugada que al final es en tu contra... No quieras poner en duda la inteligencia del público, Ricardo. Arath, eres grande. Curso intensivo de inteligencia emocional y paciencia”.

andrealegarreta

Ricardo Peralta “inculpa” a Arath de la Torre

Captura de pantalla YouTube El 5

En la reciente gala de eliminación del domingo 18 de agosto en La Casa de los Famosos México 2, se produjo un tenso enfrentamiento entre el youtuber Ricardo Peralta y el actor Arath de la Torre, según Galilea Montijo, la conductora del reality show. En un momento crucial del programa, Peralta confrontó a De la Torre, acusándolo de un comentario supuestamente homofóbico realizado en episodios anteriores.

Ricardo Peralta, uno de los concursantes más destacados, acusó a Arath de criticar su vestimenta con el fin de atacar su identidad de género.“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’”, comentó Peralta.

Durante su intervención, Peralta aprovechó para explicar términos como la expresión de género y la identidad de género no binaria, afirmando que su identidad es “fluida, no binaria, es decir, ni mujer ni hombre”.

A pesar de su decisión inicial de no permitir que Arath respondiera, Peralta tuvo que seguir las normas del programa y enfrentar nuevamente al actor. De la Torre respondió a las acusaciones asegurando que no tenía problemas con la comunidad LGBT+. “Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún tipo con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y admiro profundamente”, declaró Arath. Además, subrayó que siempre ha mostrado respeto y apoyo tanto a Ricardo como a la comunidad LGBTQ+, y alegó que Peralta estaba intentando “confundir a la gente”.

El enfrentamiento entre los concursantes terminó con el protocolo de eliminación, que resultó en la salida de Mariana Echeverría de la competencia. La eliminación de Echeverría fue un golpe significativo para el equipo "Tierra".

BB