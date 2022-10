A un mes de la llegada de la nueva historia de Lucasfilm exclusivamente para Disney+, Andor, descubre más sobre quién es el protagonista de la trama: Cassian Andor.

Andor es una serie de 12 episodios que transcurre cinco años antes de los sucesos de Rogue One: Una historia de Star Wars y acompaña a Cassian Andor en el camino que lo lleva a los acontecimientos que se desarrollan en ese filme.

El 21 de septiembre, con un especial de tres episodios, se estrenó en el servicio de streaming Disney+ esta serie, que se centra en el viaje de Andor para convertirse en un héroe rebelde en un contexto de creciente rebelión contra el Imperio.

Junto al actor mexicano Diego Luna, quien regresa a la saga en el papel de Cassian Andor, integran el elenco de la nueva producción Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw y Faye Marsay.

Pero ¿Quién es Cassian Andor? ¿Qué se sabe de él hasta ahora y qué se puede esperar de él en la nueva serie? Aquí, las claves para conocer mejor al personaje central de Andor.

Diego Luna es Cassian Andor. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Un guerrero con un pasado por descubrir

Cassian Andor es un soldado, piloto y oficial de inteligencia de la Alianza Rebelde, introducido en la saga en la película de 2016, Rogue One: Una historia de Star Wars. En aquella historia, este personaje hizo cosas extraordinarias, convirtiéndose en un guerrero y espía consumado que se ganó el respeto de sus tropas rebeldes con su extensa experiencia en el campo de combate, su capacidad para mantener la cabeza fría bajo presión y su habilidad para completar misiones con recursos mínimos.

En el filme se hace referencia a las circunstancias adversas en las que ha crecido el guerrero, forjando su carácter, pero poco se conoce sobre sus orígenes. En la película, Andor se presenta hablando con un acento diferente y allí no se revela el motivo detrás de su pronunciación. Ahora, la nueva serie ahonda en su pasado, sus raíces y en las circunstancias que llevaron al personaje a ser como es.

Al respecto Diego Luna comenta “Con la serie, tenemos la oportunidad de ser muy específicos al contar la historia de cómo se gesta un revolucionario, qué es lo que dispara esa claridad, esa convicción. Hay lugar para matices y para las diferentes capas que le dan riqueza a lo que uno está viendo”.

Andor. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Rastreando las raíces

Para Tony Gilroy, creador y showrunner de Andor, trabajar en el origen del personaje fue un desafío creativo irresistible que lo llevó a trazar un viaje narrativo único. Así, situar los acontecimientos cinco años antes de los sucesos de Rogue One: Una historia de Star Wars implicó explorar un momento especialmente bajo de la vida de Andor, cuando el Imperio está consolidando su poder en la Galaxia.

Gilroy explica que en el inicio de la serie, los fans vieron el entorno de la comunidad y la familia en las que ha crecido Cassian, y el punto específico en el que se encuentra emocionalmente, cuando aún no ha desarrollado su potencial. Andor comienza, entonces, cuando el guerrero ha tenido el peor día de su vida y traza la odisea en la que se embarca para convertirse en la persona que dará su vida por la Galaxia.

El creador de la serie agrega: “Hay un trauma y un enojo y una amargura dentro de él. Tiene muchas razones por las cuales estar enojado. Es una combinación desafortunada de circunstancias que lo llevan al momento en el que se encuentra en el primer episodio de la serie”.

Andor. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Una colaboración soñada

Para viajar a los rincones más oscuros de la psiquis de Cassian Andor, Luna y Gilroy forjaron un vínculo creativo muy especial que los llevó a hallar los diversos matices y la complejidad de la versión más joven del personaje.

“Diego es una joya. Es un actor brillante, un gran colaborador, un caballero. Es el compañero de trabajo ideal”, comenta Gilroy, que a su vez es coguionista de la serie.

Toby Haynes, codirector de Andor junto a Susanna White y Benjamin Caron, no duda en sumar elogios hacia el trabajo de Luna: “Es un actor muy inteligente y lleno de matices. Actúa cada línea de diálogo, por más pequeña que sea. Lo que fue especialmente interesante de verlo interpretar el papel de Cassian fue que estaba interpretando a este hombre que es más joven, sabe menos, y no es el héroe completamente formado que conocemos en Rogue One: Una historia de Star Wars. Es imprudente y más impulsivo. Fue un verdadero placer ver la manera en la que Diego encarnó todo eso”.

Los seguidores harán junto a Cassian Andor un viaje memorable, descubriendo aquello que llevó a este hombre ordinario a lograr lo extraordinario.

Andor estrena nuevos episodios todos los miércoles, exclusivamente en Disney+.

Con información de The Walt Disney Company México.

