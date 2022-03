“Amsterdam”: el amor y el desamor en la era millennial

Explorar los conflictos existenciales de los millennials a través de complicadas relaciones emocionales y sus aspiraciones al éxito profesional, son tan solo algunas de las primicias con las que HBO Max presenta “Amsterdam”, serie que tendrá su estreno hoy teniendo a Naian González Norvind (Nadia) y Sebastián Buitrón (Martín) como protagonistas.

Previo al lanzamiento de los 10 capítulos iniciales de este proyecto escrito y dirigido por Gustavo Taretto, el elenco conformado también por Pierre Louis (“Control Z”) y María Evoli (“¿Conoces a Tomás?”), charlan en exclusiva con EL INFORMADOR, sobre los giros narrativos, desde la comedia y el drama, que HBO Max refleja en la esencia de sus personajes, pues la trama está marcada por romper con los estereotipos juveniles para realmente presentarlos ante una sociedad que cambia sus estructuras y formas de defender la identidad individual y colectiva.

Sebastián Buitrón y (“Narcos México”) Naian González Norvind (protagonista del filme “Nuevo Orden”), explican que sus personajes “Martín” y “Nadia”, una pareja que busca destacar en sus sueños artísticos, tan solo son la punta de un iceberg que va revelando las inquietudes y conflictos que enfrentan las nuevas generaciones, en especial, la millennial, respecto a la independencia, la responsabilidad afectiva y cómo hacer frente a los miedos e inseguridades sobre su potencial personal y laboral.

“Quería ver una serie mexicana o participar en algo que hablara de una relación amorosa de manera inteligente, pero ligera. Soy fan de las comedias románticas de los años 90, y yo decía ‘¿por qué no hay algo similar en México?’, entonces, la idea de que -‘Amsterdam’- fuera una comedia romántica me latía y terminó siendo algo diferente, incluso, a eso, porque es una historia de amor y desamor, comedia y drama”, expresó Naian González Norvind, al revelar que se identifica bastante son su personaje “Nadia”, una chica que busca triunfar como actriz en la Ciudad de México.

Por su parte, Sebastián Buitrón, indica que ‘Amsterdam’ llega en un momento especial en su carrera, pues la propuesta de “Martín”, un músico dispuesto a llevar su talento a un nuevo nivel, surgió mientras estaba en la producción de un documental en Morelos, y quedó cautivado ante la vulnerabilidad y retos creativos que el personaje representa.

“Empezando a leer el guion me topé con un creador -Gustavo Taretto- que tiene sensibilidad por las ciudades, por las personas, por los errores, por los aciertos humanos. Solamente me atrapó, me dio confianza”, puntualizó Sebastián Buitrón al resaltar cómo la Ciudad de México es retratada con gran detalle sobre su dinámica social y su identidad urbana, convirtiéndose así en un personaje no tangible, pero clave, para el desarrollo de la historia.

“Todo eso habla de lo bien que escribe Gustavo”, complementa Naian al destacar los arcos de crecimiento y madurez que progresivamente los personajes enfrentan al darse cuenta que no todos los sueños se cumplen tan fácilmente pese a tener todas las posibilidades a favor.

“Son personajes cuyas acciones no necesariamente corresponden con sus emociones y pensamientos, pero así de paradójicos somos en la vida. Más allá de lo que escribió -Gustavo- deja un margen muy amplio para que nosotros podamos cuestionar a los personajes e interpretarlos, para aportarles lo que nosotros quisiéramos, es una de las experiencias donde más he sentido igualdad con el director en términos creativos”.

Ni buenos ni villanos

Si algo resalta el elenco de “Amsterdam”, es la sensibilidad con la que HBO Max y el director Gustavo Taretto, abordan las realidades de la juventud, al presentar personajes como “Antonio” y “Laura”, que interpretados por Pierre Louis y María Evoli, respectivamente, también dejan en claro que en las nuevas historias se rompe el mito del bueno y el villano, al reflejar situaciones que más bien están enfocadas en cuáles son las motivaciones que llevan a la toma de decisiones acertadas o poco benéficas en una generación como la millennial.

“Desde que leí el guion me di cuenta de que ningún personaje es un arquetipo o el cliché de lo que es ser el bueno o el villano. Creo que todos los personajes son muy humanos y comenten errores que hemos cometido muchos de nosotros, para mí leer un personaje como ‘Laura’, que es muy común y no deja de cometer errores, igual como a mí me ha pasado, es mostrar esa humanidad, me pareció hermoso”, puntualizó María Evoli.

Pierre Louis enfatizó en cómo “Amsterdam” llevará a la pantalla temáticas actuales sobre la dinámica personal y social de los jóvenes, pero también dará paso a un encuentro generacional sobre cómo en cada etapa de la vida se afrontan y resuelven los conflictos para determinar el rumbo de los sueños.

“Nos acercamos a un público que ya no tiene tantos bloqueos al hablar y expresar ciertas cosas, la forma en la que se relacionan. Supongo que todo esto va contando cómo estamos hoy en día, se ve reflejado en la serie, no crear villanos ni tampoco idealizar a las personas, porque todos cometen errores y eso se refleja en cómo está escrita la serie, que los personajes tienen muchos matices y colores”, finaliza.