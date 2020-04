"Ambulante en casa" se satura en su primer día de actividades

En tan solo medio día, la primera función digital de "Ambulante en Casa" se saturó, al registrar las mil personas que la plataforma permite.

El documental "Silencio Radio", que aborda la libertad de prensa en México, comenzó a ser visto desde la media noche por el público y alrededor de las 13:00 horas de este miércoles ya había llegado a su tope.

"Ambulante en Casa" es una iniciativa creada en el seno de la Gira de Documentales Ambulante, la cual frenó presencia física ante la contingencia sanitaria, pero buscó una alternativa para difundir materiales cinematográficos.

El proyecto consiste en programar un documental diario hasta el 28 de mayo. Para ver un título, el interesado debe inscribirse en la página del festival y después estar al pendiente de la programación. Si le interesa un documental ingresa y debe dar click; si aún está dentro de las mil primeras personas del día, tendrá acceso.

Roxana Alejo, directora operativa de Ambulante, dice que hasta ahora la respuesta ha sido satisfactoria.

"Llevamos ocho mil personas registradas, la meta es llegar a 100 mil, que es la cantidad de gente que registra la Gira en tres meses", apunta.

"Tocamos base hace un par de días y decíamos que hay que ampliar quizá el número de visitas (a un filme), pero dependemos de varios factores, como el que los productores nos permitan exhibirlo más tiempo, cada título tiene sus variables y hay que adaptarnos a ellas", precisa.

Hoy a las 21:00 la directora de "Silencio Radio", Juliana Fanjul, así como la protagonista del mismo, Carmen Aristégui, ofrecerán una charla abierta moderada por Diego Luna.

"Todos los días habrá pláticas con gente del documental que se proyecte", confirma Alejo.

Entre los títulos por proyectar se encuentran "Yermo", de Everardo González; "La felicidad en la que vivo", de Carlos Morales; "Carta al campo de Karla Hernández" y programas de Ambulantito, materiales para niños.

Espera que la respuesta del público registrada hoy sea similar en toda la jornada del mes.

"Para Injerto (la sección) no creo tengamos sold out porque son documentales experimentales, ojala y me equivoque, pero si es también una oportunidad para que el público se acerque a un cine diferente", estima.

A pregunta expresa Alejo comenta que aún se tiene contemplada una gira física de Ambulante este año, pero depende de cuando se levante la contingencia y haya espacios para realizar las funciones.

"La misión de Ambulante es ir con la gente que tiene poco acceso a este cine, si queremos hacer una gira mucho más pequeña e ir a ocho Estados como se tenía previsto, pero dependeremos de varios factores", subraya.

JB