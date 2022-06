Durante el mediático juicio entre los ahora ex esposos Johnny Depp y Amber Heard donde el actor demanda a Heard por difamación, los testimonios de ambos han involucrado a diversas celebridades que de alguna manera se vieron involucradas en la tormentosa relación.

En una de las declaraciones del juicio que hasta la fecha ha durado 6 semanas (y supuestamente, en cualquier momento podría llegar a su fin) se le preguntó a Johnny Depp si alguno de sus múltiples tatuajes le causó problemas con Amber Heard durante su matrimonio. Entre risas tímidas, Johnny Depp explicó brevemente que a su ahora ex esposa Amber Heard le causaba conflicto un tatuaje que el actor se hizo a principios de los 90. “El tatuaje decía ‘Winona Forever’, debido a una ex novia llamada Winona”. No hizo falta que Johnny Depp mencionara el apellido Ryder para que los presentes -y el mundo entero, debido a que todo el caso ha sido televisado- supieran a quién hacía referencia.

Los actores Johnny Depp y Winona Ryder mantuvieron uno de los noviazgos más mediáticos de los 90. AFP/ Chris Delmas

Winona Forever

De 1990 a 1993, Johnny Depp y Winona Ryder mantuvieron uno de los noviazgos más mediáticos de la década. La pareja se enamoró durante el rodaje de “Edward Scissorhands”, película de Tim Burton que protagonizaron juntos, y que llevó a un veinteañero Johnny Depp a tatuarse “Winona Forever”. Tras la culminación de su noviazgo, Johnny Depp tuvo que modificar su tatuaje a “Wino Forever” (“borracho por siempre”), recordatorio permanente de un romance juvenil que permanece en la memoria de los amantes del mundo del espectáculo.

