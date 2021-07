Amber Heard se convierte en madre y lo presume en redes con foto

Amber Heard se convirtió en madre el pasado 8 de abril. La actriz compartió la noticia la tarde de este jueves en su cuenta oficial de Twitter e Instagram.

Oonagh Paige Heard es el nombre de la pequeña a quien considera como "el principio del resto de su vida" y que tuvo vía maternidad subrogada, esto quiere decir que la actriz de "Aquaman" alquiló un vientre para ser mamá.

>

"Hace cuatro años decidí que quería tener un hijo, quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para las mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestros destinos", escribió en una publicación que acompañó de una fotografía donde se le ve acostada y con su bebé en brazos.

"Espero que lleguemos a un punto en el que sea normalizado no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie, también sé que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto".

Heard estuvo casada con Johnny Depp de 2015 hasta su divorcio en 2017 y a quien acusó de abuso y llevó a la corte.

De acuerdo con el diario The Sun, una fuente le informó al medio Page Six que la pequeña es absolutamente hermosa.

Además, el nombre se debe a su difunta madre. "Amber está enamorada. Ella siempre supo que quería ser mamá y este es su mayor deseo hecho realidad. Está muy agradecida con la maravillosa mujer que ayudó a tener a Oonagh a su vida", dijo la fuente cercana a Heard.

"Hay tantas mujeres que sienten que no pueden hablar sobre su fertilidad y están preocupadas y avergonzadas; Amber quiere que se sientan apoyadas y se den cuenta de que hay muchas formas de tener un bebé, incluso si tienes problemas de fertilidad".

JL