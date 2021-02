Amber Heard, con un pie fuera de “Aquaman 2”

El divorcio de Amber Heard y Johnny Depp desató un tornado mediático que ya le ha costado bastante a ambos. La revelación de que hubo violencia en su matrimonio por parte de los dos le “pegó” a sus carreras, y ahora sería ella quien perdería el papel de “Mera” en la secuela de “Aquaman”.

Según el periodista Ketih Flamer, articulista de “Forbes”, sería ya un hecho que los estudios Warner Bros sustituiría a la actriz por Emilia Clarke, estrella de “Juego de tronos”. Se especula que Warner buscaría alejar el fuego mediático al que ha estado sometida Amber, quien ha intercambiado acusaciones de maltrato con Johnny Depp, en una demanda de divorcio que ya le costó a él salir de la saga “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

Por ahora, los estudios no han confirmado el movimiento, pero le agregará más tensión al estreno el próximo 18 de marzo de la “Zack Snyder Justice League”, polémica nueva versión de “La Liga de la Justicia” donde Heard encarna a “Mera”, pareja de “Aquaman”.

Curiosamente, “Aquaman” es encarnado por Jason Momoa, quien también participó en “Juego de tronos” y donde fue pareja de Clarke, con quien eventualmente se reencontraría en pantalla. La secuela está contemplada para llegar a la pantalla en diciembre de 2022, con James Wan en la silla de director y un elenco donde figuran Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson, entre otros.

Heard no ha tenido de su lado a la opinión pública. Apenas en 2020 un grupo de detractores subieron a la plataforma Change.org una petición para que fuera despedida de todos los proyectos donde tomara parte.

La batalla entre Amber y Johnny comenzó en los tribunales, donde ella lo acusó de maltrato. Posteriormente, el actor respondió asegurando que había sido ella quien abusó de él. La acusó de que ella lo atacó en varias ocasiones e incluso lo cortó con una botella de vodka rota. Para apoyar su versión, Depp presentó audios donde se escucha a la actriz fuera de sí.

No es la primera vez que saltan rumores de una salida de Amber de “Aquaman”. Apenas en diciembre pasado declaró a “Entertainment Weekly” que las campañas que le hacían fuera de la cinta eran “pagadas” y que “los rumores en redes sociales no dictan nada, porque no tienen base en la realidad. Sólo los fanáticos que hicieron realidad ‘Aquaman’ y ‘Aquaman 2’. Yo estoy emocionada por comenzar el rodaje”.

JL