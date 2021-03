Amazon Prime: Wayne Che Yip se une a la producción del "Señor de los anillos"

Amazon Studios reveló que el cineasta Wayne Che Yip (británico y de ascendencia china) se suma al equipo creativo como como director y coproductor ejecutivo de la serie "The Lord of the Rings" de Amazon Original.

La productora explica que Wayne Che Yip se ha integrado a la producción que actualmente está filmando en Nueva Zelanda, pues él dirigirá cuatro episodios y dará continuación al trabajo del realizador español J.A. Bayona, quien dirigió los primeros dos episodios de la serie.

Yip es mejor conocido por su trabajo dirigiendo contenido popular de género, incluyendo "Hunters", "Preacher", "Utopia" (Channel 4) y "Doctor Who", y recientemente ha dirigido episodios de la próxima serie épica de fantasía de Amazon Studios: "The Wheel of Time".

Join us in welcoming Wayne Che Yip to the @LOTRonPrime family as director and co-ep! pic.twitter.com/2Mx1mSJDe9 — Amazon Studios (@AmazonStudios) March 24, 2021

"Es un verdadero honor haber sido invitado al mundo de Tolkien por J.D. y Patrick y Amazon Studios. Todos los días espero trabajar con el increíble equipo aquí en Nueva Zelanda mientras humildemente contribuimos al legado de una de las historias más fantásticas que se han contado hasta ahora", expresó Yip.

Como se anunció previamente, la serie es liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay; a ellos se les unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, el coproductor ejecutivo Wayne Che Yip y el productor Christopher Newman.

¿De qué trata "The Lord of the Rings"?

La próxima serie de Amazon Studios trae a la pantalla por primera vez a las heroicas leyendas de la mítica Segunda Era de la historia de la Tierra Media. Este épico drama sucede miles de años antes de los eventos de "The Hobbit" y "The Lord of the Rings" de J.R.R. Tolkien.

Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el resurgimiento de la maldad en la Tierra Media, que se ha temido por un largo tiempo. Desde las oscuras profundidades de las Montañas Nubladas, a los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, hasta el asombroso reinado en una isla de Númenor, hasta las partes más lejanas del mapa, estos reinos y estos personajes forjaran legados que vivirán mucho más, después de que ellas y ellos se hayan ido.

Con información de Amazon Prime Video

jb