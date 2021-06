Amazon Prime Video presentó al elenco que protagonizará el drama colombiano “Noticia de un secuestro”, miniserie que está inspirada en hechos reales y en la obra del escritor Gabriel García Márquez.

"Estamos increíblemente orgullosos del sorprendente elenco y talento detrás de esta serie"

La plataforma explicó que este proyecto inició su producción con los protocolos de seguridad ante la pandemia por COVID, y destacó que la historia navegará por el suspenso partiendo de las ordalías de un pequeño grupo que fue secuestrado en 1990 por narcotraficantes colombianos.

El proyecto está conformado por los actores Carlos Manuel Vesga, Constanza Duque, Carmenza Gómez, Julieth Restrepo, Carlos Serrata, Carlos Mariño y Jairo Camargo.

La serie es dirigida por Andres Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca) y cuenta con la producción ejecutiva de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Ivercine y Wood), Lourdes Díaz y Stuart Ford (AGC Studios), y por el propio hijo de García Márquez, el reconocido guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

“Hay pocas historias como ‘Noticia de un secuestro’, y no podríamos estar más orgullosos de llevar esta producción a las pantallas de los clientes de Amazon Prime Video en América Latina y alrededor del mundo. Estamos increíblemente orgullosos del sorprendente elenco y talento detrás de esta serie y ha sido emocionante contar con el apoyo de Rodrigo García, quien nos ayudará a llevar el legado de su padre a millones de clientes de Prime Video en todo el mundo”, explicó Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios.

Se contempla que “Noticia de un secuestro” tenga el formato de serie con seis episodios de una hora de duración, además de ser uno de los proyectos originales que Amazon desarrolla en sus filiales locales y que ha dado luz a producciones como “El Presidente”, “Pan y Circo” y “La Jauría”, junto con otros títulos próximos como “Porno y Helado”, “La Jauría” (temporada 2), “Colonia Dignidad” e “Iosi: El Espía Arrepentido”.

AC