Amazon Prime Video: “Doblemente embarazada 2” se lanza en la búsqueda de la “mamá perfecta”

Luego de la buena acogida que tuvo en 2019 la comedia mexicana “Doblemente embarazada” con Maite Perroni, Matías Nova y Gustavo Egelhaaf, ahora llega el 5 de agosto a través de Prime Video, la secuela de esta divertida trama de enredos dirigida por Koko Stambuk, donde se integran al elenco Carmen Aub, Michelle Renaud, Paola Real y Valery Sais.

Hay que recordar que en la primera parte, muere el personaje de Maite, la madre de dos pequeñas que queda al cuidado de sus padres “Felipe” (Matías) y “Javier” (Gustavo), quienes deciden vivir juntos por el bien de las bebés. Ya han pasado 10 años y las cosas han cambiado mucho para ambos, pues los dos son papás de tiempo completo para “Sol” (Valery) y “Luna” (Paola).

Un problema en la escuela de sus hijas los pondrá en alerta, pues tal vez las niñas necesitan de una madre. Y para encontrar a la mamá perfecta, deciden invitar a sus novias “Antonia” (Carmen) y “Camila” (Michelle), a unas vacaciones en familia con el plan secreto de ponerlas a competir y descubrir cuál de ellas sería la mejor mamá.

Sin embargo, nada saldrá como lo imaginaban. “Antonia” y “Camila” son polos opuestos y cuando se dan cuenta de lo que está en juego en el viaje, se vuelve una guerra repleta de fuegos artificiales, motos acuáticas y competencias de baile. Al respecto, Carmen, Matías y Gustavo dialogan con EL INFORMADOR sobre retomar esta historia con una comedia hilarante que además es muy física.

“Desde la primera entrega ‘Doblemente embarazada’ se ha caracterizado por ser una comedia muy frontal, o sea, no juega tanto a ser una comedia romántica. Entonces, la comedia física es básica para este tipo de películas y siempre es muy divertido jugar con un tono así, porque cuando juegas a la parte más orgánica de los personajes dentro de la comedia, no suceden las situaciones que pasan en ‘Doblemente embarazada’. La forma en la que la musicaliza Koko Stambuk y como es que piensa en las escenas, más la forma en la que dirige las tomas, todo va hacia un absurdo, a irnos a este tono casi fársico y se vuelve todo muy divertido porque es una comedia muy honesta”, dice Gustavo, “se trata de hacer reír a la gente y que se la pase bien, nada más”.

En la trama Carmen interpreta a “Antonia”, una mujer que no tiene el instinto maternal, contrario a “Camila” que sí desea formar una familia, así que ella acude a las vacaciones donde las van a calificar, engañada, pues lo que en realidad quiere es pasarla bien con su novio “Javier” sin pensar que él la pondrá a competir. “Antonia” es una mujer que fluye con la vida, que no tiene miedo al qué dirán.

“De eso se trata, de que las personas se puedan identificar con los personajes, que se puedan reír, pero que se queden reflexionando sobre… ‘me puedo quitar todas las máscaras, puedo ser yo, no tengo que seguir las reglas sociales’. O sea, ‘Antonia’ no es la mujer que dice: ‘quiero conocer a las hijas y ser la mamá perfecta’, no, ella quiere pasarla bien y ya. Hay que fluir y aceptar las distintas personalidades dentro de la familia, la cual también puede ser tu círculo de amigos o tu círculo de trabajo… es decir, no tenemos que ser iguales para convivir, podemos descubrirnos y volver todo mucho más divertido”.

La familia de “Javier” y “Felipe” es atípica y disfuncional, aunque no son una pareja homoparental, han encontrado el equilibrio para dividir las tareas de casa. En ese sentido, Matías Novoa también aplaude que se retraten en el cine los distintos tipos de familia. “Tocamos esta parte de dos hombres que cuidan de sus hijas, que no son pareja, pero sí están viviendo juntos como familia y vemos que dos hombres pueden perfectamente llevarse y cuidar a sus hijas, uno cumple un rol más sensible y el otro más de irse a trabajar. Dos personas del mismo género y desde el amor pueden cuidar perfectamente a sus hijos”, refrenda. Los tres actores esperan contar con el gusto del público con esta segunda entrega que promete ser más divertida que la primera.