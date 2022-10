Amazon Music y Felicia Day alistan podcast de análisis de "Los Anillos del Poder"

Por la celebración del final de temporada de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” en Prime Video, los fans que quieren adentrarse todavía más en la épica serie podrán acceder al nuevo “Podcast Oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, conducido por la actriz y súper fanática de Tolkien, Felicia Day (Supernatural, The Magicians).

Los ocho episodios de este podcast estarán disponibles el 14 de octubre en Amazon Music de forma gratuita, inmediatamente después del final de temporada de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, en donde encontrarán entrevistas íntimas con el elenco y el equipo, análisis esenciales y momentos de “easter eggs”. El podcast oficial será el primer destino para que los fans escuchen a los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay comentar sobre el final de temporada, que promete ser épico.

¿Cuál es la propuesta del podcast?

Con este proyecto sonoro, los fans se adentrarán en los canales de Númenor, las minas de Khazad-dum, los pasillos de Lindon y más, teniendo como anfitriona a la actriz Felicia Day, quien brindará una mirada fresca y perspicaz a esta extraordinaria serie y a lo que se necesita para dar vida a la Tierra Media. Cada episodio cuenta con entrevistas exclusivas con el equipo y el elenco, incluyendo a Morfydd Clark (Galadriel), Ismael Cruz Cordova (Arondir), Sophia Nomvete (Princesa Disa), Charlie Vickers (Halbrand), al compositor Bear McCreary y a los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay. El podcast oficial Brinda acceso sin precedentes, historias que te dejarán con la boca abierta y algunos “Easter eggs” que los fans no querrán perderse.

“Como fan de todas las cosas que tengan que ver con Tolkien, no podría estar más emocionada de explorar todo lo que tenga que ver con la Tierra Media y contar todos los mágicos secretos que dieron vida a esta nueva serie”, dijo Felicia Day. “El Podcast Oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder está entregando todo; estamos hablando con el elenco y los creadores para que tener todo el chisme detrás de cámaras”.

“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” ha sido una sensación mundial en su primera temporada, con más 25 millones de vistas a los primeros dos episodios durante el fin de semana de estreno de la serie. Además, de acuerdo con Nielsen, “Los Anillos de Poder” también trajo consigo 1.25 mil millones de minutos de contenido streameado en los Estados Unidos en su fin de semana de estreno, convirtiéndola en la serie número 1 en todas las listas de streaming generales y originales. Esta es la primera vez que una serie de Prime Video ha debutado en el lugar número 1 de la lista Nielsen, y Los Anillos de Poder también fue la única serie que ha cruzado el umbral de los mil millones de minutos streameados a la semana.



El Podcast Oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se une a un catálogo en crecimiento de podcasts dignos de ser escuchados en maratón en Amazon Music, incluyendo My Favorite Murder, Morbid y Dr. Death, junto con otros exitosos podcasts como SmartLess, How I Built This y Business Wars. El público alrededor del mundo puede escuchar los mejores podcasts, incluyendo a El Podcast Oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, descargando la aplicación de Amazon Music. El Podcast Oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es una producción de Wondery y Pineapple Street Studios.

