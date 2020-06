Amaranta Ruiz asegura que Héctor Suárez fue su mentor y maestro

La actriz Amaranta Ruiz asegura que Héctor Suárez fue su maestro y mentor, era extremadamente perfeccionista y por eso siempre exigía mucho, incluso la hizo llorar, pero le agradece todos esas enseñanzas.

"Su manera de implementar, la disciplina para mí no era extraña, mi forma de trabajar empató mucho con la suya. Tuve muchos productores y directores, pero nunca estuve con alguien tan perfeccionista, tan obsesivamente seguro de lo que quería y eso a la larga lo agradezco, más allá de que me haya enojado en su momento, de que alguna vez me haya hecho llorar porque algo no salía, porque nos regañaba a todos parejos o por mi impotencia de decir:' es que yo no fui'".

La actriz refiere que más allá de todas esas nimiedades, "lo que queda es la comprobación de que la disciplina, el esfuerzo en conjunto, el trabajo en equipo y la generosidad de compartir escena con jóvenes incipientes, iba a dar resultado, ese es mi mayor aprendizaje y mi mayor agradecimiento", comentó a Notimex.

Ruiz considera a Héctor Suárez como su maestro, alguien de quien aprendió lo que sabe y sigue aplicando. "Es mi maestro, mi mentor, yo estaba estudiando en la universidad teatro y arte griego y a los norteamericanos y la primera persona que confío en mí fue él. Me enseñó la matemática de la comedia y él me dio la primera oportunidad dentro de su programa, y con mis escasos 18 años, recargó en mí una enorme responsabilidad: llevar el peso femenino de los scketches" recordó

"Desde 1991 empecé a trabajar con él haciendo un programa que se llama Verdad o ficción,y un programa de crítica social, y al año hicimos La cosa, que fue un parteaguas en la televisión, ese programa empezó en Imevision, que después compró el señor Ricardo Salinas Pliego", ahondó.

Ruiz aseguró que el espectáculo nacional perdió a un maestro. "Es una pérdida para el mundo del espectáculo, para el mundo de la actuación, de los creativos, del arte. Fue un actor sumamente completo, que manejaba todos los géneros, un artista, un luchador, un hombre con unas convicciones clarísimas y con una carrera excepcional", concluyó.

jb