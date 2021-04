Amanda Miguel sorprende con increíble cambio de look

Durante cuatro décadas de carrera artística hubo dos cosas que distinguieron a Amanda Miguel, su potente voz y su melena rizada y alborotada, hoy por primera vez se muestra sin esta última en sus redes sociales, luciendo un cabello corto y con canas, lo que le da un aspecto mucho más joven y fresco.

"Gracias a Dios estoy sana rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente ¿qué les parece?", escribió Amanda Miguel en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje con tres fotografías de su nuevo aspecto.

INSTAGRAM / yoamandamiguel

Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato sus amigos, colegas y seguidores comenzaron a dar su opinión, logrando en tres horas más de 14 mil me gusta y más de 2700 comentarios.

"Me gusta mucho, así estuve yo hace unos meses, queriéndomelo cortar y ya no pintármelo, pero hasta hoy no me atrevo jajaja", le escribió Ana Gabriel desde Twitter.

La cantante Dulce expresó que le daba mucho gusto por ella, Myriam Montemayor le dijo que se veía hermosa, lo mismo que Luis Gatica, entre otros comentarios, pero también hubo quienes no negaron que se veía muy bien, pero que preferían su imagen anterior, la cual consideran como su marca personal.

Quienes aún no se han manifestado son su esposo Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria, quienes al parecer están dejando que ella viva su momento.

No es la primera artista que hace un cambio tan radical a su estilo clásico, como Yuri que en 2019 sorprendió a sus fans con una cabellera rojiza en una publicación de Instagram, lo que enloqueció a sus seguidores, pero no era la primera vez que había hecho esto, ya en 1992 había experimentado con este tono para darle un giro a su imagen, también trajo el cabello corto en 2011 para descansar de su melena.

Quien también ha lucido una larga cabellera desde su infancia es Lucero, quien en un acto de generosidad y durante la emisión de Teletón 2009 decidió donar su cabello para la peluca de una pequeña, y el corte se lo hizo en vivo y a nivel nacional, ese cambio le favoreció mucho y le dio una imagen sofisticada.

Aunque no fue por una cuestión estética, hay que recordar la sorpresa que dio Daniela Romo en 2012, quien después de haber vencido el cáncer de mamá, reapareció en una conferencia de prensa con un corte a rape y su cabello plateado; lo mismo pasó con Rebecca Jones cuando pasó por cáncer de ovario, pero ambas le dieron mucho estilo a su cabello corto y le dieron un giro positivo a esa etapa que estaban viviendo.

jb