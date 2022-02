Alonso Iñiguez, el cineasta mexicano del que todos hablarán

México es cuna de cineastas que son un referente en la industria fílmica y ahora los ojos están puestos en Alonso Iñiguez, quien con su ópera prima “Sexo, pudor y lágrimas 2” dará mucho de qué hablar, pues su cinta llega hoy a HBO Max. El realizador afrontó el gran reto de desarrollar la secuela de este clásico del cine nacional que fue un parteaguas a finales de los 90 al retratar las relaciones amorosas e interpersonales.

En entrevista para EL INFORMADOR, Alonso habla sobre esta aventura que significa “Sexo, pudor y lágrimas 2”, una historia donde los personajes femeninos marcan la pauta y donde los roles masculinos se deconstruyen.

“Es una película femenina, y no es que tenga per se un mensaje donde se subrayen los derechos de la mujer, ese no es el tema, son las relaciones amorosas y las formas de esas posibilidades amorosas, pero resulta que (la cinta) tiene una sensación muy femenina porque el gran porcentaje de los personajes son femeninos”, expresa el realizador destacando también que estos roles los interpretan importantes actrices como: Cecilia Suárez, Mónica Dionne, Susana Zabaleta, Naian González Norvind, Victoria Volkóva y Ximena Romo.

“Tenemos a actrices con gran fuerza, que han conseguido (grandes cosas) en sus propias carreras, además de las cosas por las que han pasado y el lugar en el que se han colocado, y eso le inyecta a la película una potencia femenina muy grande. Y ahí los personajes masculinos o se ponen al tiro, o se quedan completamente arrollados por ellas. Justo en el momento actual en el que estamos viviendo es importante reconocer ese poder desde lo femenino”.

A propósito de esta nueva entrega, también era importante para Alonso ver cómo entienden las relaciones amorosas las distintas generaciones que se retratan en las películas a través de los personajes principales: “Yo no lo siento como un pase de estafeta, porque entonces tendríamos que renunciar a la posibilidad de hablar de los conflictos de las personas de 50 años o más, y siento que los personajes de Cecilia, Susana, Mónica, Víctor Huggo y Jorge, todavía tienen mucho que explorar con respecto a estos mismos temas de los que hemos estado hablando en la película. Más que un cambio de estafeta, yo siento que es una bienvenida al universo (que se gestó) donde también hay un protagonismo en una nueva generación con un nuevo discurso y que tiene algo que decir”.

Resalta que con el estreno de la cinta habrá opiniones por parte de la audiencia de todo tipo, “pensando en los temas que retrata y toca la película, claramente habrá gente que va a estar asustada o que se va a impactar, y habrá gente que lo tomará de lo más normal, como pasa con las películas en general, o te gustan o no te gustan, pero creo que es importante esta opción de conectar con el público y de saber que les está pareciendo de viva voz justo después de ver la película”.

“Sexo, pudor y lágrimas 2” es la primer película de Alonso como director; sin embargo, previamente se estrenó su segundo filme también por HBO Max durante la temporada decembrina, “Operación Feliz Navidad”, historia protagonizada por Diana Bovio, Paco Rueda y Ricardo Polanco. Al respecto de estos trabajos fílmicos, Alonso destaca que le interesa seguir explorando en las narrativas.

“Viene para mí otra película que escribí yo, lo que le llaman un coming-of-age, que es como darse cuenta del cambio de etapa de la adolescencia a la juventud, donde la identidad se cuestiona, se va modificando o se termina consolidando. Además, es una película que habla sobre las relaciones familiares y sobre cómo es importante que se entienda que las expectativas que a veces los papás ponen en ti, no se van a cumplir porque son la expectativas que tienen ellos, porque cuando tú empiezas a construir tu identidad, pues no necesariamente ésta hará que esas expectativas sean cumplidas”, resalta que de cierta manera esta nueva historia que prepara tiene similitudes con “Sexo, pudor y lágrimas 2” por los temas que toca.

Finalmente, el realizador habla sobre las herramientas que el teatro le ha brindado para desarrollar sus historias en cine, pues su formación como creativo parte de las artes escénicas. “Creo que principalmente tienen que ver en mi acercamiento con el actor, como que naturalmente al director de cine lo que le interesa es la imagen, estoy generalizando porque no es que le suceda a todos los directores, pero particularmente a mí me interesa el actor”.

“Entonces, creo que ha sido muy interesante esa forma de acercarme y de poder construir en conjunto líneas profundas de pensamiento para los personajes y de relaciones complejas que hacen que lo importante de la imagen y la pantalla sea lo que le está pasando al actor y el universo interno que posee”.