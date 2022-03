Aliados del Patrón lanzan "Nomás te falto yo"

La joven agrupación de Zumpahuacán, Estado de México está de manteles largos con el lanzamiento de su sencillo inédito “Nomás te falto yo”, de la autoría de Eddy Castillo. Tema que habla de la perfección que tiene una mujer para un hombre enamorado y la posibilidad de tenerlo todo si lo elige como pareja.

Trás 5 años de trayectoria artística, no han pasado desapercibidos en el gremio musical, pues su talento y estilo único han perseverado en el centro del país. Aliados del Patrón mencionan que aunque no ha sido fácil el proceso, no descartan la posibilidad de presentarse en algún momento en los escenarios más grandes de México y Estados Unidos.

Y para estar más cerca de sus objetivos; ya preparan una serie de corridos con matices de rap y hip hop, pues tienen claro que apostarle a la innovación musical siempre suma puntos.

De la mano de Ocho Dos, ya planean nuevo show para su próxima gira en la unión Americana, pues comparten que están listos para complacer a sus paisanos y seguidores, cantando los temas que más se les han reconocido.