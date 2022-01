“Alguien en algún lugar” llega cargada de ironía

Finalmente llegó a la plataforma de streaming HBO Max la serie “Alguien en algún lugar” (“Somebody Somewhere”, 2022), una serie de comedia que trata sobre una mujer madura que se halla en una lucha permanente por encajar (irónicamente) en su propia comunidad, a la que regresa después de algún tiempo.

En esta original historia actúa y produce la cantante Bridget Everett, pero los co-creadores del programa, Hannah Bos y Paul Thureen, participan asimismo como guionistas (junto a Patricia Breen) y productores en esta primera temporada que estuvo bajo la dirección conjunta de Jay Duplass y Robert Cohen.

Los creadores toman la palabra

En entrevista, los cocreadores de la serie se refieren -primero- al origen del proyecto; así, Paul Thureen asegura que, “todo comenzó en el teatro, de modo extraño. Lo primero que hicimos para televisión fue una adaptación de nuestras obras y trabajamos con Carolyn Strauss. Años después, ella y Bridget Everett trabajaban juntas y querían hacer un programa que estelarizara la cantante y se desarrollara en Kansas”.

Para dicha empresa, prosigue Thureen, “buscaban escritores e ideas. Entonces, Carolyn pensó en que nosotros, como originarios del medio-oeste del país, tendríamos una sensibilidad apropiada para el proyecto. Así que venimos del mundo teatral y como fans de Bridget; por eso se trata de una oportunidad de ensueño”.

-Y entonces ¿cómo presentarían a Bridget ante quienes nunca la han visto en vivo?

-Para Hannah Bos, “es una cantante, actriz, comediante y una fuerza de la naturaleza. En sus presentaciones, muy físicas y picantes, deja ver su gran voz y su particular modo de romper barreras con el público por medio de frases absurdas o interactuando con ellos, de modo que organiza el mundo a través de subvertir las estructuras de poder. Si miras uno de sus shows, sales transformado”.

En este contexto, indica Bos, “la gente la quiere y desea verla en otras cosas, así que comenzó a audicionar para proyectos de cine y televisión. Ella es callada pero con profunda inteligencia, viene de un pueblito de Kansas, por lo que crear algo para ella que capturara ese lado personal propio y lo que proyecta en sus presentaciones no fue difícil. Todo está muy loco en estos días; y sus shows reflejan eso y atraen público desde otros estados. Pretendimos utilizar parte de su personalidad en la creación del personaje (Sam), y esperamos conecte con las personas. Es una historia de alguien que madura tarde en su vida, alguien cuya particularidad hace que se burlen de ella”.

-¿Qué tanto de Bridget hay en Sam?

-Según Bos, “se ha involucrado en el proceso de escritura. Bridget nos ha contado que ella regresó como reina pero a Sam no le sucede así. Paul y yo más bien añadimos al personaje algo de nerd, un poco de tontería, así que mucho no tiene qué ver con la actriz. El programa no trata sobre alguien que vaya del pueblo a la gran ciudad, más bien de quien trata de sobrevivir en su pueblo haciendo lo que le gusta. La lucha refiere más bien a cómo lograr éxito sin eliminar ese lado salvaje de cada quien en un entorno conservador, donde la gente no suele expresarse ni cantar canciones demasiado tristes”.

De acuerdo con Paul Thureen, “Bridget habla mucho acerca de cómo la música cambió su vida. Pero no es todo lo que hace, también está su vocabulario para aferrarse al mundo; algo en lo que sí se parece a Sam. Pero me parece que los detalles familiares, su relación con su padre o cosas de ese tipo, son parte de la ficción”.

-¿Veremos a Sam actuar al estilo de Bridget Everett?

-En palabras de Bos, “La veremos. Bridget es una artista increíble y me entusiasma que la gente aprecie las muchas facetas que nos puede dar. Lo que el público adora de su show en vivo se proyecta muy bien; en la serie tratamos de que sea como en la vida real. Lo usual es que las personas no se sobrepongan rápido de sus problemas cotidianos, por eso nos centramos en ‘otros’ modos de que la protagonista ‘se abriera’ al descubrir su capacidad para cantar y el apoyo y genuino cariño que le brindan Joel y sus nuevos amigos, que le ayudan a involucrarse más en ayudar a su familia, de la que se alejó por años”.

Ahora bien, Paul detalla que “lo que más conversamos es la gradual transformación de Sam en algo semejante a Bridget, y que tan rápido sería, porque deseamos que pareciera real. HBO en realidad nos sugirió ir a paso lento. El público amará a Sam, y habrá desilusiones con cada una de sus fallas pero también querremos acompañarla en su viaje. No será sencillo ver cada paso de su transformación pero sí muy divertido”.

-¿Y cómo irá creciendo en importancia su familia en ese proceso?

-Paun Thureen refiera que, de inicio, “Sam convive con quienes conoce en los ensayos de un coro, gracias a esa experiencia canta de nuevo. Después de eso fue inevitable involucrarnos con la historia familiar y como se intersecta. Quisimos dar una impresión real de lo complicado que es relacionarnos de nuevo con un padre alcohólico, con una hermana que muere y cómo esa pérdida afecta a la familia entera, y todo lo que reprimen. Hay un largo proceso de duelo en la serie, tan pronto como Sam encuentra alegría en su vida, también lidia con el dolor de mejor modo”.

A esto agrega Hannah Bos que “a ella la dejan con una hermana con la que no tiene relación alguna, quién murió es su ‘hermana equivocada’ y ahí surge la comedia. Las hermanas sobrevivientes buscan descubrir lo que queda entre ellas, sobre todo porque Trisha ha sido la que trabaja, siempre. Y deben ahora vivir con la nueva versión de la familia. Será divertido ver la relación de dos hermanas tan distintas”.

-¿Qué tan comunes son los grupos corales en los pueblos? ¿No es como si cantaran en la clandestinidad?

-Para Paul Thureen, que creció en un pueblo rural de Minnesota, “mi padre es granjero y hay artistas muy valorados en las comunidades conservadoras. Lo específico de las situaciones de la serie lo inventamos, con base en eso. Ignoro qué tan comunes sean los coros clandestinos, pero creo que sí es común crear algo que no se ve en tu comunidad. A veces se hace a partir de una organización, y el espacio de la iglesia se convierte en la sede ideal. Lo que deseamos es explorar cómo llevar los talentos propios al lugar de origen, a tu gente y tu familia. Como resultado, tenemos una serie compleja, con aspectos oscuros y humanos, pero también agradable y divertida. Por eso queremos compartirla con el mundo”.

MQ