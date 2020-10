Alfredo Palacios amaba su trabajo: Silvia Pinal

Una de las celebridades que a lo largo de su carrera se puso en las manos de Alfredo Palacios fue la actriz Silvia Pinal.

El propio estilista la recordó el mes pasado en una imagen en Instagram bajo la leyenda "les dejo esta imagen con mi querida amiga".

Esta tarde tras saberse del fallecimiento de Palacios, es Pinal quien le dedica unas palabras tras su partida.

"Lo recuerdo como un hombre muy tenaz, muy luchón, un muchacho que de la nada llegó a ser lo que fue, que nos dejó muchas cosas bellas, que era un gran amigo. Entonces yo sí de verdad lo siento mucho, me sorprendió mucho que haya muerto sin que lo supiera yo porque me acabo de enterar y ya pasó todo", dice a El Universal.

La actriz y conductora mexicana, recordada por programas como "Mujer casos de la vida real", comparte que siempre lo llevará en su recuerdo y en su casa le pondrá unas veladoras.

Silvia Pinal dice recordar perfectamente cómo era Alfredo Palacios en su trabajo. Lo califica como un gran profesional y le parece justo que se ganara el apodo del "estilista de las estrellas", pues amaba su trabajo.

"(Fue) un muchacho que de la nada llegó a ser lo que fue. Era un hombre muy querido por toda la gente que fuimos a su salón", señala.

"Él me peinaba como quería, me hacía unos peinados mágicos cuando yo tenía que ir a lugares extraordinarios, que fuera llamando la atención; me iba yo muy bien arreglada por él. Siempre fue muy cariñoso conmigo o sea que eso siempre lo recordaré".

