Alfredo Adame da positivo a coronavirus

Alfredo Adame dio positivo a coronavirus. El actor no presentó ningún síntoma, sin embargo se realizó la prueba de COVID-19 luego de que cuatro personas en la producción de su proyecto en Youtube llamado "La ley de Adame" resultaron contagiadas.

"Fui al hospital y me dijeron que en cuatro o cinco días me tenían el resultado y ayer me metí a la aplicación y dio positivo", revela Adame a El Universal.

Por ahora se encuentra aislado en su casa y no ha presentado ninguna dificultad grave. La noticia lo impactó porque él había extremado sus cuidados ante la situación que atraviesa el mundo; sin embargo ahora comprueba que nadie está exento y espera que pronto pueda dejar atrás este difícil momento.

"Me estuve cuidando, incluso hice acciones especiales, por ejemplo de estarme poniendo con un roll on el bactericida en las fosas nasales, salía con el cubrebocas al gimnasio y a todos lados, saniticé mi casa, pero ahora sí que no sabes ni dónde, quién, cuándo, ni cómo".

La prueba se la realizó el lunes pasado y en ese momento comenzó un tratamiento de prevención al que ahora sólo le agregarán un medicamento más, según indica su doctor.

"No he tenido un solo síntoma, ni flujo nasal, ni dolor de cabeza, ni tos seca, absolutamente nada", asegura.

"Ya llevo ocho días con el tratamiento, entonces ahora lo que viene es matar al bicho, eso se llevará unos siete días más", detalla.

Recientemente Adame se inscribió a las filas del partido político Redes Sociales Progresistas, por lo que ha convivido con distintos compañeros a quienes recomienda que se realicen la prueba para evitar más casos como el suyo.

"Hemos estado en contacto y seguramente están como yo, asintomáticos, por eso ya les dije que vayan. En 20 minutos te hacen todo el rollo y en cinco días tienen los resultados".

Por ahora tiene esperanza de que llegue pronto la vacuna que pueda ayudar a la población y mientras tanto recomiendo que no bajen la guardia.

"Que se cuiden, que extremen sus precauciones, que hagan caso a las autoridades. Estamos ya en un semáforo naranja crítico y no hay otra, más que cuidarse muchísimo y cuidar a las demás personas. Yo veía, por ejemplo, ayer (domingo) a la porra de los Pumas (equipo del futbol mexicano), se juntó afuera del estadio (de Ciudad Universitaria), y eran unas mil personas sin cubrebocas en una condición muy peligrosa", considera.

