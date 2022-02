Alfredo Adame acepta pelea contra Carlos Trejo; mira cuándo

El conductor Alfredo Adame aceptó pelear contra Carlos Trejo después de que éste lo llamara cobarde al protagonizar un enfrentamiento en la calle.

Ya hay una fecha estipulada para este acontecimiento que será un evento formal con todas las acciones legales correspondientes, incluso se hizo un apretón de manos virtual para consolidar esta promesa.

Alberto del Río, luchador profesional, fue quien aseguró que ya todo está listo para esta pelea cuando se unió al programa "SNSERIO", en el que estaban entrevistando a Adame.

De acuerdo con el luchador, solo faltaba el compromiso público de Adame para hacerlo posible.

"Yo no conozco a Alfredo Adame, solamente me voy por lo que habla la gente, pero me tengo que asegurar de que esta pelea se realice", declaró del Río.

Carlos Trejo con anterioridad mencionó que Alfredo Adame le tiene miedo y que desde hace 17 años lo ha estado eludiendo, pero finalmente se ha consolidado la cita para enfrentarse y saber si esto concluirá con su rivalidad.

Adame recibió hace tiempo una propuesta para este suceso, incluso aceptó quitar la orden de restricción que se tenía contra Trejo; sin embargo, pasó tiempo y no tuvo la certeza de que la disputa se haría en realidad o solo quedaría como una propuesta de tantas.

Según el conductor, pudo contactar con la promotora del evento y finalmente en el programa fue invitado de forma oficial a ser participe en esta pelea organizada por del Río.

"Yo sé que eres un peleador entrenado y tengo un amigo que estuvo presente en la riña callejera en la que te viste envuelto hace unos días. Esto no es una mofa a lo que son las artes marciales mixtas o al boxeo, esta pelea será sancionada. Vamos a echarlo a andar" declaró el luchador profesional.

Habrá más luchadores participando en este suceso, sin embargo, los que más impacto han causado en redes sociales han sido Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Algunas de las ganancias generadas en taquilla para asistir al evento serán donadas a diversas fundaciones con las que del Río ha participado anteriormente en Nuevo León.

¿Cuándo será la pelea de Alfredo Adame contra Carlos Trejo?

La pelea se llevará a cabo en Monterrey el 17 de febrero.

AC