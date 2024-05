Esta sencilla pregunta comenzó a dar la vuelta por las redes sociales, en donde se volvió tendencia y en una forma que las mujeres y nadie pudo imaginar, enfadó y ofendió a los hombres. Esta nueva polémica en redes sociales tiene confundidos a la mayoría de usuarios que no cuentan con el contexto, el cual fue menos popular que los memes de osos y mujeres conviviendo juntos.

Esta historia comenzó cuando la cuenta de TikTok @screenshothq compartió una serie de videos en donde se le preguntaba a mujeres transeúntes acerca de cuestiones de seguridad hipotéticas con la famosa pregunta "¿preferirías encontrarte con un oso o con un hombre?", para la sorpresa de todos la mayoría prefería estar con un oso salvaje a solas que con un hombre hablando de alrededor de siete de ocho entrevistadas, pero ¿por qué?

El material publicado en abril tuvo casi 15 millones de vistas y más de 65 mil comentarios, en donde hombres y mujeres se peleaban por explicar las razones de que eligieran al oso, un animal salvaje y sumamente peligroso, antes que a un humano del sexo masculino. Rápidamente la discusión se mudó a otros espacios como Facebook, en dónde los memes abundaron sin contexto.

Algunas de las declaraciones más polémicas y problemáticas al respecto que dieron las entrevistadas fueron:

"Me aterrorizan los osos. Tengo miedo a los osos desde mi infancia y aún así elegiría un oso", "Elegiría al oso porque no me cuestionarían sobre que traía puesto si me mata", "Si digo que el oso me atacó me van a creer y si me mata es más probable que si busquen y encuentren mi cuerpo", "Con los dos hay chance de que te pase algo malo y hay chance de que no te hagan nada. El problema es que el oso te mata sin mas, y un hombre no se queda solo con eso" o "Conozco las intenciones de un oso, no conozco las intenciones de un hombre, por muy amables que sean", fueron las impactantes respuestas.