Los continuos pleitos de Alfredo Adame en la calle, como el que protagonizó esta semana y donde acabó en el suelo, ya preocupan a usuarios en redes sociales, quienes consideran que el actor tiene problemas con su salud mental.

En las últimas horas varios integrantes de Twitter lanzan alertas del que consideran comportamiento extraño del también conductor y lamentan que sólo de risa a las personas. "Yo sé que da para memes y eso, pero es súper peligroso que a la banda se le esté haciendo divertido pelearse con Alfredo Adame si se lo topa en la calle. Es un señor de la tercera edad y con evidentes problemas de salud mental", escribió @upolch.

La analista política Estefanía Veloz hace eco de lo mismo en un mensaje que retoma el video del reciente altercado, en donde es golpeado. "Me preocupa mucho que no se hable de la salud mental de Alfredo Adame, prefieren hacerlo meme y reírse que hablar de un problema grave padecido por mucha gente", redactó. Roxana Carbajal (@chiliwilli760) considera que el propio hombre de 64 años no ha reconocido su condición. "A mí no me da risa, pobre ser humano", escribió.

Alfredo Adame: problemas, risas y memes

En los últimos meses Adam ha sido la figura central de videos virales, donde siempre hay golpes de por medio. En septiembre, tan sólo, fue agredido por dos hombres cerca de su domicilio lo que le ocasionó fracturas en la cabeza y, antes, había estado en una discusión con una pareja durante un incidente de tránsito. T

ambién se recuerda su pleito en una conferencia de prensa, donde una vez más terminó en el suelo. Pero no sólo ha habido golpes físicos. Hace casi tres años aseguró que buscaría los caminos para quitarles el apellido Adame a Diego, Sebastián y Alejandro, a quienes procreó con Mary Paz Banquells, su pareja por más de dos décadas y de la que había sostenido un proceso de divorcio en 2018.

Durante 2022 buscó un acercamiento con ellos, arrepentido.

FS