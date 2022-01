Alfredo Adame: ¿Por qué se peleó el actor? Esto responde al video viral

Alfredo Adame aseguró que, durante el altercado vial en el que se vio involucrado hace un par de días, las dos personas con las que se enfrentó le robaron.

Fue a través de un video en redes sociales grabado por espectadores que se hizo público el pleito a golpes que Adame protagonizó junto a un hombre y una mujer en el Periférico.

“Se ve que se meten a mi coche y me agreden”

"Tenía un espacio como de ocho metros en una cuchilla y me metí, entonces este tipo me empezó a insultar y a hacer señas, luego me rebasó y me aventó el coche; me puse en medio del carril y me bajé, le pegué en la ventana del conductor y me di cuenta que tenía el seguro arriba, le abrí y sí le di como cinco golpes", contó Adame en entrevista.

Después de varios enfrentamientos, la mujer que iba a bordo del coche se bajó a golpear a Adame y —según relata él— este fue el momento en el que lo despojaron de una joya y su celular. “La mujer se me vino al cuello y yo decía, '¿por qué al cuello?' y ya después recogí del suelo el dije, pero no tenía la cadena".

Adame aclara enfrentamiento

Alfredo Adame aseguró, además, que nunca le pegó a la mujer y que sólo le detenía los golpes, pero que mientras ella lo agredía, el hombre también lo golpeó. "De repente me dice alguien que pasó: 'te están robando tu celular y vi que el tipo estaba adentro de mi coche, me metí por la ventana y ya no estaba mi teléfono y ya luego vi que se lo había pasado a la mujer, por eso la rodeé con mi brazo y la perseguía... finalmente se lo quité", relató el también conductor.

¿Alfredo Adame demandará?

Aunque el abogado de Adame le recomendó demandar a los involucrados, él dijo que por ahora no lo hará porque considera que el trámite es engorroso y pocas veces se hace justicia. "Podría identificarlos porque ahí están los videos donde se ve que se meten a mi coche y me agreden", señaló.

No es la primera vez que el histrión se ve involucrado en problemas en la vía pública, pues en abril de 2021, mientras hacía su campaña política, insultó a un conductor que le gritó.

Respecto a los comentarios que hizo el investigador de casos paranormales, Carlos Trejo, Adame, quien lo nombró “cobarde” por forcejear con una mujer, dijo que no le prestará atención.

"Nunca le he pegado a una mujer", afirmó Adame. "¿Qué se puede esperar de un alcohólico, drogadicto? Porque eso es lo que él es y me tiene sin cuidado; lo mismo que Gustavo Adolfo Infante, quien es el que filtró el video y yo lo sé", afirmó el actor y presentador.

AC