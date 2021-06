Durante una entrevista de televisión, el polémico exconductor Alfredo Adame habló sobre los pésimos resultados que obtuvo durante las elecciones 2021, en las que representó al partido Redes Sociales Progresistas (RSP), el cual perderá el registro debido al bajo número de votos que obtuvo.

"¿Quiénes son ellos para compararse conmigo? No tienen una trayectoria, no tienen prestigio, no han tenido éxito en nada"

Según Adame, el conductor Gustavo Adolfo Infante es uno de los culpables de su fracaso en las urnas, pues lo acusa de armar "mucha parte de algo que se van a enterar después, que espero que haya salido en una revista y si no es porque lo están protegiendo. ¿Quiénes son ellos para compararse conmigo? No tienen una trayectoria, no tienen prestigio, no han tenido éxito en nada".

Por su parte, Gustavo Adolfo se burló de los resultados obtenidos por Adame durante su programa de televisión: "Qué bueno que la gente salió a votar, me parece maravilloso y fíjate que tengo (…). En estos momentos estoy en condiciones de decirles, de última hora, que Alfredo Adame lleva dos mil 523 mentadas de madre y ni un solo voto. Seguiremos informando".

El conocido conductor de espectáculos también señaló que "es muy lamentable que los partidos políticos utilicen a ese tipo de personajes, es una vergüenza y una burla".

Por otro lado, Alfredo Adame también se lanzó contra su excuñada, Rocío Banquells, quien lo derrotó en las urnas:

"Nunca caminó un paso en la alcaldía, no hizo absolutamente nada, yo fui el que tuvo menos presupuesto y fue el que más hizo porque caminé 62 días la alcaldía, 187 secciones, tú pregúntale a la que ganó en dónde queda la colonia Miguel Hidalgo (…) o dónde queda lo que sea, no lo conoce".

Aunque también dijo que él no tenía nada que decirle a Banquells, pero insistió en que la corrupción ganó y fue lo que la hizo “ganadora de un proceso electoral que se supone que era democrático". Además, acusó a la actriz y cantante de utilizar una "retórica banquetera" y de no saber anda de las problemáticas que afectan a la alcaldía Tlalpan. Para rematar, Alfredo Adame señaló que tiene tres carreras, mientras que Banquells no tiene ninguna.

