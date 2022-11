Hace apenas unas semanas Alfredo Adame se vio involucrado en otro escándalo, luego de que unos hombres agredieran al actor afuera de su domicilio, por lo que tuvo que ser operado de emergencia debido a las graves heridas. El también conductor decidió proceder legalmente contra sus agresores, sin embargo después de unos cuantos días decidió perdonarlos, por lo que ya fueron liberados de la cárcel el viernes pasado.

Fue a finales de septiembre cuando Adame estuvo a punto de perder la vida al estar involucrado en un altercado, en el cual un policía perdió la vida. El actor no estaba involucrado en nada de esto, pero al momento de intervenir para brindar ayuda, fue golpeado por dos hombres dejándole varias lesiones serias, incluso una muy grave a punto de perder su ojo derecho.

A más de un mes de los acontecimientos y con una muy buena recuperación de su ojo, luego de que fuera intervenido urgentemente, el actor, su representante legal y los abogados de los agresores se reunieron en una audiencia, petición de los imputados, para llegar a un acuerdo acerca de la detención de los mismos.

Aunque, en principio, el actor compartió que no sabría qué decisión tomaría, ya que, desde que había ocurrido la detención se encontraba preocupado de que, al salir de la cárcel, sus agresores trataran de cobrar venganza, motivo por el cual tenía que contemplar las condiciones que garantizaran su seguridad y los aspectos que acompañarían a la reparación del daño.

"Yo no llego a ningún acuerdo, hasta que no se garantice mi seguridad (…) Me ven entero pero sí estoy muy angustiado de lo que puedan llegar a hacer estos cuates", dijo el viernes pasado.

Sin embargo, luego de que se llevara a cabo la audiencia, el actor pudo llegar un acuerdo, noticia que dio a conocer a "Ventaneando" esta tarde, al informar que había otorgado el perdón a sus agresores, con una resolución de la reparación del daño establecida, por lo que ese mismo día fueron puestos en libertad.

"Salieron con libertad con medidas cautelares de que no se acerquen a mi casa", detalló.

¿Cómo va la recuperación de Alfredo Adame?

Además, el conductor de televisión indicó que ya no hay riesgo de perder la visión de su ojo derecho, como se estimó cuando fue agredido, y compartió que aunque no ve con la claridad que ve con el ojo izquierdo, su visión es sólo un poco borrosa y aclaró que, en el caso que la capacidad visual de ese ojo disminuya, sería únicamente de un rango del 30%.

¿Qué pasó en el altercado en que se vio involucrado Alfredo Adame?

El 28 de septiembre, antes de que sucedieran los hechos, el actor de 64 años se encontraba en un taller mecánico, en el que reparaban una de las llantas de su vehículo y, al volver a casa, se percató del ruido de sirenas y patrullas que rodeaban al extrarradio de su casa, por lo que se reunió con unos vecinos, que también observaban la escena para preguntar qué pasaba.

De acuerdo con lo relatado por Adame –para el programa "Ventaneando"- en ese momento, un hombre, arriba de un automóvil, se acercó a la zona donde estaba el actor, pidiendo ayuda, por lo que Alfredo se acercó a preguntarle si necesitaba algo, pero lo único que recibió fue un golpe y una amenaza del automovilista.

