Alfredo Adame nuevamente está causando revuelo en las redes sociales, en esta ocasión se trató de un video haciendo un broma contra los dueños del antro Las Trajineras de San Luis Potosí, que estuvo presente en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2022.

Fue a través de sus redes sociales donde el actor "se quejó" de que lo mandaron en camión, además aseguró que cuando ha visitado otros lugares hasta jet privado le han enviado para sus traslados.

"Amigos nada más una queja, los de Monterrey del Empire San Pedro me mandaron en jet privado y los c*** de Las Trajineras me mandaron en Primera Plus", señaló el polémico conductor.

Esto no se trata de una queja genuina, sino que formaría parte de la irreverencia que Adame ha mostrado como parte de su presentación para su participación en las actividades de este lugar, pues ya se mostraba irreverente desde los anuncios previos que hizo para invitar a la gente a acudir a la Fenapo el fin de semana pasado y a acompañarlo en Las Trajineras.

Y esto quedó aún más claro cuando también desde su Instagram y demás redes sociales se mostró contento pasando una gran noche en compañía del Staff de "Las Trajineras" y del público que lo acompañó.

En una noche de buena fiesta, Alfredo Adame incluso amenizó el lugar con música desde la consola del DJ, además bailó y bebió junto a los potosinos.

"Fue un éxito", "me encantó", "estos desmadrosos" y "¿quién quiere mentada?", fueron algunos de los mensajes que escribió el actor en sus diversas publicaciones donde demostró que para nada estuvo enojado.

MF