La Organización Mundial de Líderes (World Leaders Organization) ha reconocido al cantante Alex Syntek otorgándole el título de Doctor Honoris Causa, hecho que ha causado revuelo entre los fans del cantautor, pero también opiniones encontradas entre el público que ha tomado con humor este acto y no han dudado en recordar las polémicas del cantante.

A través de sus redes sociales la Organización Mundial de Líderes compartió fotografías de Alex Syntek con la clásica envestidura, noticia que también fue replicada por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y que mediante sus vías de comunicación también mostró las fotografías del cantante, quien ha estado envuelto en la polémica por sus posturas hacia géneros musicales como el reggaeton, sobre cómo deberían comportarse y vestir las mujeres y hasta por la pelea que tuvo con Lemon Brick hace un par de años mediante Instagram, pero que volvió a ponerse en tendencia en las redes sociales y en el que fue señalado como acosador.

“Muchas felicidades a Aleks Syntek! El compositor mexicano, icono del pop en español, fue reconocido con el Doctorado Honoris Causa por la Organización Mundial de Líderes (OMLID)”, señaló la SACM al destacar este reconocimiento dado al creador de temas como “Duele el amor” y “Sexo, pudor y lágrimas”. El propio cantante compartió en su cuenta de Twitter este reconocimiento, mostrando el documento en el que se le distingue “en atención a sus cualidades personales, sobresaliente trayectoria profesional y sus contribuciones trascendentes a la patria y a la humanidad”, reconocimiento que fue realizado el 27 de agosto en San Pedro Garza García, en Nuevo León.

�� ¡Muchas felicidades a @syntekoficial! �� El compositor mexicano, icono del pop en español, fue reconocido con el Doctorado Honoris Causa �� por la Organización Mundial de Líderes (OMLID) �� pic.twitter.com/IUqB3rv6qn — SACM México (@SACM_Oficial) August 28, 2022

Aunque fanáticos del cantante no han dudado en felicitarlo, otros internautas han recordado las polémicas de Alex Syntek en diversos aspectos, señalando que este tipo de reconocimientos no deberían hacerse con alguien que se ha mostrado intolerante hacia otras expresiones musicales como el reggaeton, que ha durante años ha criticado duramente e incluso indicando que diversos espacios deberían ser multados por tocar este tipo de canciones.

“Nombre don Aleks, esos no los difunda. No pierda su credibilidad con este tipo de “reconocimientos”. No dañe su imagen. Hay quienes tenemos admiración y respeto por su música y trayectoria (sic)”, le han escrito otros usuarios en las redes al considerar que este tipo de reconocimientos cada vez pierden más credibilidad.

FS