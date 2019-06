Alexis de Anda, sin temor a los estereotipos

El próximo 8 de junio en el “rooftop” de C3 Stage en punto de las 20:00 horas, se presentará la comediante y standupera Alexis de Anda con su espectáculo “Putona, pero espiritual”, un show que ha venido preparando y desarrollando desde hace dos años y que espera el público se divierta con los chistes y las experiencias que tiene que decir sobre ella misma.

Comparte en entrevista que Guadalajara siempre es una ciudad en la que le gusta subir al escenario, gracias a que se siente arropada con el público. “Siempre me han recibido súper chido, yo ya tengo viniendo unos cinco años. La neta a los tapatíos sí les gusta reírse y yo creo que con esta gira lo harán mucho. Este nuevo show que traigo habla un poco sobre mi despertar espiritual, hablo de que a mí me gusta el perreo y el reguetón, pero que también hago acciones buenas como rescatar perros de la calle y meditar, tiene un poquito de todo”.

Además, Alexis explica que el espectáculo empodera a las mujeres porque toca temas que justo son de coyuntura y que necesitan ser reflexionados: la comedia puede ser un vehículo para abrir paso al debate. “Hablo del aborto, del acoso, del #metoo, trae discursos, cuestionamientos existenciales y mucho reguetón”. Justo con esta gira, Alexis pone sobre la mesa cómo siguen pesando en la vida de muchos los estereotipos y los prejuicios.

“Uno es un ser complejo que tiene muchas caras y muchas personalidades. Entonces, yo creo que está bien vivir en equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. A mí me gusta justo eso del show, que yo he tenido estos cuestionamientos espirituales, hablo sobre mi experiencia de ir a comer peyote al desierto de San Luis Potosí y de que me gustan los hombres, el cotorreo y la fiesta, y que todo está bien mientras uno no se haga daño, ni le haga daño a los demás”.

Sabe reírse de sí

En cuanto a cómo abordar la comedia, Alexis afirma que ella se divierte burlándose de sí misma. “Me encanta, yo he descubierto que en mi comedia, mientras más vulnerable sea, mejor funciona porque la gente puede conectar con eso, porque a todos nos pasan las mismas cosas de una forma u otra, todos nos enamoramos o queremos hacerlo, a todos nos han cortado, hemos tenido decepciones en el trabajo… o sea, la raíz de todo es sobre los sentimientos humanos y a mí me gusta usar mi vida porque me sirve para darme cuenta de que según yo, mis grandes tragedias, ni son tan grandes, ni son tan tragedias”.

Alexis dice que hablar sin rodeos también ayuda a generar empatía y reflexión sobre lo que sucede allá afuera. “Los comediantes somos los que tenemos la posibilidad de expresarnos libremente sin tener que ser políticamente correctos. Cada quien, como comediante o una persona bajo el escenario, decide cuáles son sus valores, cuáles son los límites que quiere cruzar o no. Yo tengo ciertos temas que no me interesa tocarlos, hay comediantes que quieren provocar, incomodar a la gente, cuestionarla; otros solo quieren entretener al público y que se la pasen rico. Yo siento que a mí sí me gusta confrontar, pero tampoco es para ofenderse… o tal vez sí”.

Serán 12 ciudades las que Alexis visitará en junio con su show. También tiene un podcast que se publica los martes, de nombre “El viaje”, disponible en plataformas digitales.

