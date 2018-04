Alex Sirvent es un “patán adorable”

Una de las cartas fuertes de Tv Azteca en cuanto a melodramas se refiere es “Educando a Nina”, comedia que está dejando un buen sabor de boca en la audiencia. Dicha telenovela también ha representado la oportunidad protagónica de Cynthia Rodríguez, Antonio Gaona y Alex Sirvent, este último, disfrutando del cambio de aires en televisión, pues luego de años de carrera en Televisa, ahora se da la oportunidad de trabajar en otra televisora y poniéndole la “sal y la pimienta” a la trama con un rol de patán que lo divierte mucho.

“Estoy fascinado con este proyecto que literal me tiene emocionadísimo. Venía de alguna manera haciendo este mismo personaje en teatro en un montaje que se llamaba ‘Al otro lado de la cama’ junto con Marimar Vega y Ana Layevska y fue maravilloso. Ahora este personaje de alguna manera es el villano de la historia, pero maneja una dualidad de sentimientos, de amor-odio y no te cae mal, pero al mismo tiempo lo quieres ahorcar en otras ocasiones. Ha sido un trabajo increíble el que me ha tocado hacer al lado de Antonio Gaona que es un tipazo y Cynthia, quien es una chava con mucho carisma y que al mismo tiempo es muy profesional”.

Como en casa

Alex destaca que se siente muy cómodo con la producción donde señala que todos se divierten mucho grabando las escenas y se sienten cobijados por sus directores Claudio Callao y Raúl Caballero, quienes tienen gran experiencia fuera de México en cuanto a la televisión. Sobre la oportunidad de protagonizar un melodrama como este donde la comedia es pieza clave, asegura Alex que esto era lo que estaba buscando en su trayectoria como histrión.

“No hay personaje chico, yo soy de la idea de que tú lo vas creciendo. Recuerdo en ‘Para volver a amar’ a ‘Alcides’ que fue un personaje muy importante en mi carrera, y de alguna manera ahora que llega este tipo de oportunidad en el que ahora estamos en la historia de amor principal con este triángulo con Cynthia y Antonio de verdad es muy bonito la manera en la que preparamos los personajes y la manera en la que vamos interactuando todos, la disciplina que tienes que tener, realmente es un reto y es fascinante lo que está sucediendo”.

Compromiso absoluto

Alex está muy entregado a este proyecto ejercitándose, estudiando y dando el cien por ciento de su talento, comparte que la parte musical y de compositor sigue muy presente en su carrera, pero prefiere ir un paso a la vez, ahora está de lleno en la telenovela, y después espera seguir desarrollándose en la parte de la musicalización.

“Estoy muy comprometido con el proyecto y creo que eso se nota en pantalla. La historia ha ido agarrando cada vez más fuerza. Vemos como ‘Nina’ y ‘Mara’ (ambas en la piel de Cynthia) son dos hermanas completamente distintas y ahora empieza lo bueno de la novela, los enfrentamientos entre estos dos mundos y creo que cada vez más ha ido agarrando empuje la historia y de verdad, lo he notado con la gente en la calle, es un termómetro muy importante, niños que me dicen que ven la novela con su abuela, creo que tenemos un gran producto en las manos”.