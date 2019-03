Ximena Sariñana, sin rastro de cobardía

Una temporada de ensueño. Así comenzó el 2019 para Ximena Sariñana, quien recibió el año con nuevos sonidos, energía y disco: “¿Dónde bailarán las niñas?”. La placa se distingue por contar con tres temas donde la intérprete colabora con un trío de mujeres creativas: IZA, Girl Ultra y Francisca Valenzuela.

En su visita a Guadalajara, donde tendrá una firma de autógrafos hoy en Centro Magno, la cantante tapatía platica sobre el camino creativo que recorrió para darle forma a su placa sonora más reciente: “Tenía muchas ganas de que el disco tuviera duetos, específicamente con mujeres. De alguna manera se dio muy natural, ya que dos de las canciones las había escrito con estas artistas: ‘Pueblo abandonado’ con Francisca Valenzuela y ‘Fácil de amar’ con IZA. Me dieron muchas ganas de tener sus voces en las canciones. En el caso de Girl Ultra me gusta mucho su trabajo, quería colaborar con ella y la busqué, le propuse y le gustó mucho la idea. Entonces escribimos un par de canciones, entre ellas ‘No sé’”.

El nuevo álbum rompe el silencio que se había impuesto desde el lanzamiento de su proyecto anterior, “No todo lo puedes dar”, de 2014. El tiempo de espera entre un proyecto y otro ha sido el más largo que se ha tomado la artista para crear, algo que ella asegura no fue algo al azar. “No fue deliberado, se fueron dando las cosas así. El disco anterior me dio mucho trabajo, afortunadamente estuvimos girando un montón, tuve muchas colaboraciones, hice dos programas de televisión. No hubo tanto tiempo para otro disco”.

“En el ínter me convertí en mamá -agrega-, y las cosas se fueron dando para que el disco saliera hasta este año. Es un material muy femenino, con canciones muy directas, hay definitivamente una intención de hacer canciones para bailar. Tiene una identidad femenina muy fuerte”.

Ximena abundó en la maternidad y su influjo en este proyecto: “Creo que más que influir directamente, le otorgó ese último toque significativo al disco. Desde el arte, es casi como una historieta infantil y un poco el título, ‘¿Dónde bailarán las niñas?’, que fuera un disco muy dedicado a las mujeres en general, y que tiene mucho que ver con el hecho de ser madre. Llegué a una aceptación muy bonita de lo que es ser mujer en su totalidad. Me da como una responsabilidad extra. Quiero crear música que ella (su hija) pueda escuchar y sentirse bien”.

Para compartir esta dicha, la cantante ofrecerá hoy una firma de autógrafos en punto de las 16:00 horas en el Mixup de Centro Magno.

Mezcla de influencias

¿A qué suena la nueva Ximena Sariñana? Sin duda, su nueva placa es un recorrido con toques de música urbana, pop electrónico, reminiscencias de dub y ritmos latinos.

Sobre la producción de las canciones, Ximena platicó que “mucho de la producción se fue dando conforme se iban escribiendo. Quería experimentar por ese lado. Por una parte un poco más bailable, más rítmica, más latina por decirlo así, con divisiones más interesantes, no tan pop. Fui buscando trabajar con ciertos productores que tuvieran esas influencias, la forma de escribir las canciones con armonías muy latinas, las melodías también”.

Entre los 11 temas que conforman el álbum, Sariñana eligió “Cobarde” como el sencillo: “Es una canción sumamente poderosa, creo que era importante tenerla como sencillo. Representa el lado B del disco: está dividido en lado A y lado B, muy estilo vinil. Tiene que ver con estas dos facetas del disco: el lado A son canciones más bailables; el lado B, canciones que escucharíamos en una noche más introspectiva, más íntima”.

El video de “Cobarde” fue grabado en Yucatán: “Quería que la naturaleza formara un papel importante en el video, ya que tiene una identidad femenina muy fuerte. Por eso decidimos hacerlo en Yucatán: tiene una variedad muy amplia de locaciones naturales, que además lucen mucho en pantalla. Invité a un amigo muy querido, el director de cine Joaquín del Paso, a dirigirlo”.

Sorpresas agregadas

“¿Dónde bailarán las niñas?” incluye un bonus track, escondido entre las canciones: un homenaje a los discos que escuchó y un guiño a su pasado musical.

“Es la única canción del disco que no encontraba exactamente dónde meterla. Es ‘Saguaro’, de alguna manera estilísticamente se parece mucho a mi disco anterior. Es una canción poderosa, sí quería grabarla y que tuviera un lugar en el disco. Se nos ocurrió hacerle un tributo a estos álbumes de los noventa, que tenían siempre un track escondido: el primer disco de Coldplay, el primero de Alanis Morissette. Me encantaba de chica tener eso, ese hidden track, dejar puesto el disco y escucharlo”.

Agenda llena

Ximena ya tiene una fecha agendada para Guadalajara, el próximo 8 de junio. La cantante recién se presentó en el Vive Latino con su nuevo espectáculo: “Es un concierto que conceptualmente se presta mucho para el show en vivo: desde la escenografía, el concepto (es una noche en donde las niñas bailan)”.

“Las canciones le dan otra faceta al espectáculo, que está increíble. Complementa muy bien mi otro repertorio. Monté una banda muy padre, tengo dos chicas nuevas en el grupo: era importante para mí que hubiera más mujeres en el escenario”.

Entre los lugares que ya están en su gira se encuentran: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, España y varias ciudades de México. “La idea es seguir girando todo lo que se pueda”, detalla la cantante. Además de su proyecto, Ximena tiene un par de colaboraciones gestándose, todavía sin hacer públicos los nombres: “No me toca a mí decirlo, les toca a ellos. Es algo que me gusta mucho, se aprende mucho de los otros artistas”.

Cerca de ella

Disfruta de la firma de autógrafos con Ximena Sariñana hoy a las 16:00 horas en el Mixup de Centro Magno.

Para escucharla asiste al Teatro Diana el 8 de junio. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster.