Alex Fernández te quiere hacer reir

Triunfar en la comedia no solo se trata de tener los mejores chistes y ser empático con el público, para Alex Fernández el encaminar su carrera de una manera profesional y comprometida ha sido clave para multiplicar a esos primeros 20 fans que le aplaudían en los foros más pequeños y que ahora muestran llenos en los principales teatros de México.

Tras el éxito que Alex logró en plataformas como Netflix, en donde los especiales dedicados al stand-up marcan las preferencias del espectador, el comediante no duda en replicar esta fórmula al aprovechar los nuevos espectáculos que brinda con su gira “Ojalá se llene Tour 2019”, y que lo traerá de vuelta a Guadalajara en el Teatro Galerías el próximo 2 de mayo con un formato que consolida su trayectoria en el humor mexicano.

El standupero revela que parte del show que brindará en Guadalajara será bastante significativo no solo porque será filmado para su nueva producción en alguna plataforma de streaming, pues será el primer espectáculo que de manera personal él lidera y produce ante su mayor público con mil 800 personas en las butacas, algo inédito en su carrera.

“Creo que hasta ahora es el show más grande que he hecho en mi pequeña carrera como comediante, todo indica que lo vamos a llenar y eso me emociona. Es un show que vamos a grabar, parte del material que veremos en ese escenario también lo podrán disfrutar en una plataforma, es un show inédito”, detalla el comediante en entrevista.

Sorprender a la audiencia

Alex señala que si bien detecta un crecimiento y consolidación en su carrera, el seguir preparándose y ofrecer lo mejor de él en cada espectáculo o proyecto son consignas que tiene en mente cuando alista una nueva rutina para sorprender a la audiencia con temáticas nuevas, populares y que reflejen la visión que tiene sobre la comedia y la vida.

“Sin el público que quiere consumir stand-up esto no sería posible. Lo que más disfruto es el escenario y lo hago desde que me subí al primer bar con cinco personas de público. Trato de mantenerme enfocado en el trabajo, en hacer reír. Cada vez más personas quieren consumir stand-up, algo que al principio parecía una moda y que no iba a funcionar; ahora es parte importante de la cultura pop que vivimos”.

Alex añade que gracias a las redes sociales, este tipo de comedia ha tenido mayor cabida en medios tradicionales y con más apertura a temas de toda índole, sin embargo, destaca la importancia de preparar profesionalmente este tipo de espectáculos y nunca perder la sensibilidad ante el humor y los temas mediáticos o sensibles socialmente.

“Es un trabajo de mucho tiempo, este show lo tengo trabajando desde hace dos años, se alimenta de lo que vivo y hago, el stand-up es una fotografía del comediante (…), habrá tragedia y habremos comediantes que decidamos hacer ‘chistes’ de eso, yo lo veo natural, es una reacción humana, la tragedia es algo que nos sobrepasa y el humor es una herramienta para procesar cosas que no entendemos. Todo tiene que ver de manera personal, lo que cada quien considere chistoso y qué quiere decir. Si se hace un chiste de un tema y no fue afortunado, fue porque el chiste no estuvo bien hecho”.