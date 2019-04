Chumel Torres, trotamundos del humor político

Salir de los foros de televisión y adentrarse a lo desconocido de las ciudades es parte de las nuevas propuestas que Chumel Torres plantea para la nueva temporada de “Chumel con Chumel Torres”, a través de HBO.

La experiencia de haber ido a Colombia y hablar de otros tópicos fuera del narcotráfico o conflictos políticos es una visión con la que Chumel Torres avanza en su intención por consolidarse en audiencias internacionales, junto con el desafío de ofrecer contenido que mantenga su esencia, pero que también pueda ser capaz de ser entendido con la picardía mexicana que lo ha caracterizado en el show “El pulso de la República”.

En entrevista, Torres detalla: “Queremos ir a diferentes ciudades a investigar otras cosas, que la gente de Latinoamérica sepa más de ciertos puntos importantes que parecen no serlo en un aspecto, pero sí lo son. Fuimos a Bogotá con un programa en el que tratamos de salir de ese tema del narco, ir a esa parte desconocida (…). Nos ha ido muy bien, no nada más en la respuesta mexicana, porque ganarte un lugar en Latinoamérica es raro, piensas que quizá no te entienden porque el humor es distinto”.

Escala tapatía

Previo a estrenar las primeras entregas de la cuarta temporada en HBO, Chumel Torres hizo escala en Guadalajara para filmar todo un programa completo y descubrir, a su estilo, otras facetas de la llamada Perla Tapatía, por lo que adentrarse a una de las cantinas más emblemáticas de la metrópoli, El Mascusia, resultó en una anécdota bastante motivante para intentar llevar su producción fuera de México.

“Es una gran cantina, nunca había ido. Cuando venía a Guadalajara iba al Bar Gil, me encanta y pensaba que era mi cantina de elección. En El Mascusia conocí a un señor que se llama ‘Máquina’, grabamos un sketch con él, es alguien muy fregón y grabamos un programa completo. Pensamos en Guadalajara que siempre ha vivido con esta imagen del tequila, el mariachi, lo más mexicano, pero también te das cuenta que hay colectivos feministas que hacen desarrollo de app, que aquí está la segunda feria internacional del libro más importante del mundo o la del cine, que es un foco creativo y cultural padre por explorar”.

Chumel adelantó que con su equipo de producción, integrado por más de 50 personas, también llegaron a otras locaciones y sitios icónicos de Guadalajara como el Instituto Cultural Cabañas y los alrededores del Teatro Degollado, en el Centro Histórico de la ciudad.

“Este es el primer ejercicio de este tipo que hacemos en México. Queremos también ir a Santiago de Chile y Buenos Aires (Argentina), se me hacen lugares padres para el programa. En México aún no sé, me quedaría de momento con Guadalajara, pero estaría bien ir a más lugares. Salir del foro es una verdadera friega, venimos 50 personas para un programa de media hora con 70 entrevistas, mil sketches, es un esfuerzo muy grande”.

Sin medias tintas

Para Chumel Torres, la tolerancia a la crítica pública vive uno de los momentos más importantes en la historia de la expresión en México, pues si bien la libertad de externar cualquier opinión o postura está en todo su esplendor, el saber lidiar actualmente con la crítica y la confrontación es algo que pocos saben encaminar más allá de las hogueras de las redes sociales.

“Platicaba de ese tema con Trino Camacho (caricaturista), de cuando nuestro máximo problema era que al presidente Peña Nieto se le cayera la banda presidencial y todos nos reíamos, ahora es que van a cerrar las estancias infantiles y hay tolerancia es cero en redes sociales. Hablar del ‘Mesías’ y te dicen vendido, que cuánto te pagaron. Nosotros siempre hemos hablado mal de todos los gobiernos y ahora te toca a ti, aguántate, no aguantan vara, ya lo vimos con Jorge Ramos y eso nos puede pasar a todos.”

Chumel puntualiza que brindar una postura sobre un tema en específico nunca ha sido su objetivo ni una constante en sus diversos programas presentes en YouTube, Radio Fórmula y HBO, por lo que informarse a detalle sobre el tema que abordará ha sido una regla antes de comenzar a filmar sus programas.

“No doy una postura, y sí la hay es con bastante lógica. Dicen que van a cerrar las instancias infantiles y no harán tratamientos a niños, decimos que quizá eso está un poco mal y ya, hasta ahí llega la postura. Ahora estamos en unos momentos en que la fe ciega la estamos viviendo en carne propia”, concluye Chumel Torres.

Fuente de inspiración

Ante las actividades que tendrá en la próxima edición de Talent Land, Chumel Torres reflexiona sobre el impacto que sus proyectos han tenido en el público, especialmente con los más pequeños, pues ese respaldo y cariño que le manifiestan lo remite a la admiración que el ahora conductor le tenía al comediante John Oliver.

“A mí eso me pasaba, yo veía a John Oliver y quiero hacer eso. Uno de los tratos con los que llegué a HBO es que el programa se compartiera en YouTube, el bloque más fregón, porque cuando trataba de ver a John Oliver, no tenía en ese entonces las apps para verlos en vivo y alguien subió sus videos a YouTube y de ahí aprendí a hacer comedia”.

¡Asiste!

Chumel Torres en Talent Land el 24 de abril a las 14:00 horas en el Escenario Jalisco de Expo Guadalajara. Accesos y registro en https://jaliscotalentland2019