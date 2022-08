En las últimas horas, el cantante Alejandro Fernández se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales, luego de compartir unas imagenes en su cuenta de Instagram mostrando su nuevo look, el cual vestía un camisa camisa con flores y unos aretes dorados, además de una cabellera de color grisáceo.

Tras las críticas, el hijo de Vicente Fernández, respondió a todos los usuarios que lo insultaron publicando una nueva foto acompañada de un mensaje.

La publicación del intérprete de "Me dediqué a perderte" rápidamente generó que miles de usuarios se lanzaron contra él, provocando comentarios negativos y burlas respecto a su masculinidad.

Sin embargo, "El potrillo" no se quedó solo y sus fans salieron a defenderlo, mencionando que otros a otros artistas como Bad Bunny y Harry Styles se les aplaudía por por lucir atuendos "afeminados" o "queer", mientras que a Alejandro se le faltaba al respeto con críticas e insultos.

"Señora copetona", "Señora de las lomas", "Ella en señora Claus", fueron palabras con las que algunos llamaron la apariencia del cantante. Los comentarios no sólo se quedaron ahí, ya que el intérprete de "Me dediqué a perderte" también recibió comentarios homofóbicos.

SI bien, es la primera vez que el potrillo luce prendas más relajadas, pues acostumbra a utilizar trajes de latex o pegados al cuerpo, JBalvin, Styles, Brad Pitt, entre otros artistas han lucido en conciertos o en alfombras rojas con vestidos, colores vibrantes, uñas pintadas y peinados extravagantes, lo que se califica como una apariencia "afeminada".

Fans lo defienden

Ante esto, el usuario de Twitter @amigobvio publicó: "A Bad Bunny y a Harry Styles le aplauden todos los outfits queer pero a Alejandro Fernández no lo bajan de p...to, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cómo miden a quién aplaudirle y a quién escupirle?".

Mientras que @albric_x4 comentó: "Yo no entiendo su doble discurso. Si Bad Bunny hace esto o algo similar, lo aplauden. Si Alejandro Fernández hace esto o algo similar, lo atacan con sus frases homofóbicas. ¿Por qué uno es válido y el otro no?, aun cuando Alejandro tiene mucha más clase y no raya en lo ridículo".

La comparativa de los artistas generó polémica en la red y hubo quienes aplaudieron que el potrillo luciera a su gusto.

"Pues a mí me encanta ver que Alejandro Fernández al fin es libre de ser lo que le da la gana. Imaginen el horror de vivir bajo el cliché del ranchero macho mexicano cantando 'mátalas' cuando en realidad lo que tú corazón deseaba, era cantar a todo pulmón la gata bajo la lluvia", expresó @LadyCorrales.

Otros especularon que el cantante podría estar creando una "nueva masculinidad" por lo que podría incomodar a parte de su público.

