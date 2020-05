Aleks Syntek lanzará tres discos este año

El cantautor Aleks Syntek celebra 30 años en la escena musical con la realización de tres discos, uno de ellos dice, lo tiene muy emocionado ya que su hijo Matías, de 10 años, participa tocando la batería. Otro disco será de temas inéditos y el tercero de duetos que ya está terminado desde el confinamiento por el COVID-19.

“En realidad mi primer disco fue en 1989 y siempre me había festejado cuando correspondía, pero ahora decidimos redondearlo y en el 2020 porque el año pasado fue un año muy caótico y no se diga éste y la verdad es que si me sigo esperando a que las circunstancias sean las propicias, pueden pasar muchos años más y no festejo mis 30 años”, compartió.

Syntek lanzará estos discos a lo largo de este año, y cada uno tiene un encanto diferente: “Son tres discos, estoy un poco loco. Este mes saco ‘Desde casa’, que es una recopilación de mis éxitos; el segundo disco contiene temas inéditos y el tercero es de duetos, el cual ya está terminado desde el confinamiento por el COVID-19”.

Syntek está feliz con esta nueva faceta, porque los tres discos son independientes, algo que lo llena porque no depende de nadie para tomar decisiones.

JL