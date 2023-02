Alejandro Fernández: ¿Acoso? Cantante coquetea con modelo en escenario de Viña del Mar

Alejandro Fernández presumió su faceta de galán en Chile, durante los Premios de Viña del Mar, donde no se pudo resistir y coqueteó frente al público con una modelo que le entregó su Gaviota, reconocimiento famosos de este evento musical.

El llamado "Potrillo" se presentó con éxito en el evento para luego recibir la Gaviota, pero al momento de que una modelo con vestido verde se acercó para entregársela, el cantante de 51 años, abuelo por partida doble, elogió la belleza de la modelo. "Gaviota… ay, qué gaviotota, ¿tú eres la morenaza gaviota?", cuestionó Alejandro al tiempo que saludó a la modelo con un tronado beso en la mejilla y la tomó del cuello con una mano.

La modelo sonrió nerviosa y un tanto apenada por el momento en el que los presentes fueron testigos del coqueteo del intérprete de "Me dediqué a perderte". La situación no paró ahí, pues fue tan notorio que a Fernández lo cautivó la joven, que el conductor se la presentó en pleno escenario. "Te presento a Rubia, se llama Rubia2, expresó, a lo que Alejandro respondió en tono pícaro: "Ah, qué ironía", para después despedirse con otro beso en la mejilla ante el alarido del público. Algunos cibernautas calificaron el momento como "acoso" y en redes circulan memes alusivos a esto.

Cómo todo un galán Alejandro Fernández coquetea con la modelo y recibe su Gaviota de Plata en #Viña2023 pic.twitter.com/5wD2et2YE5 — Donald Palencia (@DonaldPalencia_) February 22, 2023

Aunque la presentación de Alejandro Fernández en Viña del Mar fue exitosa y muy aplaudida, su interpretación del tema "Mátalas", dio de qué hablar en redes, pues algunos cibernautas aseguraron que el tema incita a la violencia contra las mujeres. Una de sus estrofas dice: "Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres"; si bien la letra continúa consignando "mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras", personas como Karla Rubilar, la exvocera y exministra de Desarrollo Social en Chile, calificó el tema en redes como una apología al femicidio.

"Me encanta Alejandro Fernández y si bien la canción #Mátalas es metáfora, en un Chile que vive el flagelo del femicidio, un coro que dice consigue una pistola o cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres, NO DEBERÍA tener la vitrina del @elfestival. Mi opinión". Luego, tuiteó: "Quizás digan que exagero, pero enero 2023 es inicio de año con más femicidios desde 2008. No cuesta nada cambiar la letra. Hay artistas que ya lo han hecho. No normalicemos algo tan grave. Es un debate que vale la pena dar y creo que @alexoficial (tuiter de Alejandro Fernández) podría evaluarlo @totiorellana (ministra de la Mujer)".

FS