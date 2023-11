Este lunes 6 de noviembre a las 21:30 horas, a través de Azteca 7, se estrenará la segunda entrega de “Lotería del Crimen” donde ahora se integran al elenco Sara Maldonado y Alejandra Herrera, ofreciendo más acción y aventura bajo la dirección de Carlos Carrera.

EL INFORMADOR conversó con Alejandra, quien interpreta a “Gigí” una experta hacker amante de los k-dramas y el k-pop.

“Recién me integré a esta segunda temporada y estoy muy emocionada por toda esa vorágine de acción, tensión y encuentros policiacos que van a encontrar en estos nuevos capítulos”, responde.

“En esta nueva entrega vamos a ver a un equipo más sólido y mi personaje estará tratando de ganarse su lugar en la corporación”.

Y es que la “Unidad de Investigación Criminal (UNIC)” seguirá resolviendo los casos más inusuales y misteriosos de México. Con nuevos refuerzos en el equipo como “Gigi”, para reprender a los criminales más feroces que pueden encontrarse.

El caso de ahora ha sido un temido criminal, buscado por años por las fuerzas policiales, y encontrado finalmente por los agentes “Bruno Barraza” y “Ariel Aragón” junto a sus compañeros de unidad. Sin embargo, los agentes seguirán cumpliendo su deber y, mientras tanto, México estará tranquilo ante las nuevas amenazas criminales.

“‘Gigí’, por la brecha generacional y tal vez porque la ven chiquita o inexperta, demostrará en la UNIC que es todo lo contrario”, agrega la actriz.

Recuerda además Alejandra que en cada capítulo que se presente en la serie, se resuelve un caso, “los cuales están basados en hechos reales. Y la UNIC se encargará de darles solución a uno por uno”. Además, comparte que se divirtió mucho interpretando al personaje porque ella también es admiradora de la cultura pop asiática.

“Hablo un poco de coreano, me gusta la cultura y tengo amigos de allá, quienes me ayudaron mucho. Y con el director Carlos Carrera expuse mis ideas creativas, llegué con una propuesta y él fue increíble, siempre me dio rienda suelta. Así que en esta serie llena de tensión y acción, ‘Gigí’ viene a aligerar un poco esa energía. Ella es una ingeniera en sistemas, así que es una hacker, el cerebro computacional de la UNIC”.

Alejandra también destaca que tanto ella como sus compañeros tuvieron entrenamiento policial para darles veracidad a sus personajes.

Finalmente, recordó Alejandra que participó recientemente en tres coproducciones internacionales: “Recursos Humanos” de Jesús Magaña, la cual estrena este 16 de noviembre en salas de cine; también está la cinta “Itu Ninu” de Itandehui Jansen y “I Have No Tears, and I Must Cry” de Luis Fernando Puente que tuvo su estreno este mismo año en el Festival de Sundance y que fue galardonado como Mejor Corto en el Dallas International Film Festival.